Consultan a profesor qué país habla mejor el español y respuesta genera debate en redes: "El chileno habla muy bien"

13/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En Tik Tok se hizo viral el video de un usuario identificado como el 'profesor Alejandro Torrealba'. En dicha red social, el docente responde, por medio de un video, a la pregunta: "¿Qué país habla mejor el español?" Tras ello, varios usuarios comentaron el clip que fue difundido en la plataforma china.

Cabe señalar que, en la grabación se observa que una alumna le pregunta al profesor Alejandro, durante clases, qué país habla mejor el español. Tras ello, el docente responde: "Buena pregunta, al menos desde un planteamiento riguroso científico, no hay ningún país en que se pueda decir que se habla el mejor español".

Asimismo, en el clip, el profesor aclara que hay personas que "hablan o manejan mejor el lenguaje que otros, y eso se debe a la formación personal". En esa línea, señala que algunos ciudadanos se capacitan y "conocen la ortografía y la gramática muy bien".

"Yo he viajado a diferentes países de Latinoamérica y no puedo decir que en este país se habla mejor español que en otro, pero he conocido personas en diferentes países que se comunican muy bien. Generalmente son periodistas, abogados, que han tenido algún tipo de información académica", se le escucha decir al docente Alejandro en el video que cuenta con más de un millón de reproducciones.

Video viral de respuesta de profesor sobre qué país habla mejor el español

En un video publicado en Tik Tok se observa al docente responder una pregunta a una de sus alumnas en clase, de acuerdo a su experiencia. El profesor señala que no hay ningún país que habla mejor el español.

Tras ser difundida la respuesta del docente, los usuarios comentaron al respecto y mencionaron cuáles son los países que consideran que hablan mejor el español. Algunos indicaron que los peruanos hablan mejor el idioma, porque "es el más neutro", mientras que otros señalaron que los chilenos.

"Lima, Perú. El más neutro", "En Perú de todas maneras", "En Perú creo yo. Casi no tiene tonada, es el más neutro de todos", "El chileno habla muy bien español", "Yo considero que en Perú o Bolivia", fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma china sobre lo manifestado por el docente a través de un video.

Así como el profesor Alejandro considera que no hay país que "hable mejor el español", otros usuarios de Tik Tok también grabaron sus opiniones acerca de ello y lo publicaron en la red social china.