¡Incontrolable! Perrita sube a zona peligrosa y sus dueños pasan mal momento

13/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

No cabe duda que las travesuras de los perros son recurrentes en la cotidianidad de los dueños. En ese sentido, el reciente caso, que está sacudiendo las redes sociales, engloba a una perrita que subió a una zona peligrosa y preocupó sus propietarios.

Así es, la canina arribó a la parte superior de una sombrilla artesanal, creada manualmente, y puso a temblar a sus propietarios ante una hipotética caída.

Como era evidente, la mascota de nombre "Lulú" desconocía del peligro que estaba corriendo. Por ello aceleraba encima de la tela verde sin preocupación alguna. En todo momento, los dueños intentaron tranquilizar a la canina; sin embargo, la peludita no dejaba de moverse.

Perrita sube a zona peligrosa

Los propietarios de la mascota estuvieron bastante preocupados ante un posible accidente.

"Lulú no deja de hacer travesuras, pusieron estas rejillas para que no se volviera a meter, pero se metió de nuevo", se oyó en la narración.

En el corto, compartido en la plataforma china, quedó registrado las distintas acciones que emplearon los dueños para poner a buen recaudo a la traviesa Lulú.

Reacción de los internautas

Viralizado el caso, miles de usuarios reaccionaron ante esta secuencia. Al respecto, compartieron sus vivencias con sus mascotas, que también protagonizaron momentos de alta tensión debido a sus arriesgadas travesuras.

Los internautas señalaron que las mascotas frecuentemente realizan acciones de ese tipo. Pese a ello, mencionaron que estos sucesos, con el tiempo, se vuelven en divertidas anécdotas.

Más de 8 millones de reproducciones

Numéricamente, el video tiene, por el momento, más de 8 millones de reproducciones, más de 591 mil likes, 2112 comentarios y 45 mil compartidas.

Asimismo, los textos más destacados son los siguientes: "La Lulú: Yo tranquila, tú nerviosa", "Ay Dios me da un paro", "Mi bebé también se llama Lulú y tuve que adaptar mi casa para que no corriera peligro", "Me da un infarto si me mi perrito hace eso", "El pack de dueño viene con una dosis de adrenalina", "El mío se llama Toby, tiene cuatro meses, pero ha hecho de todo".

Otra mascota avezada

Las personas que adoptaron algún gato, conocen las dificultades que significa criarlos fuera de peligro. Estos animales, en particular, son bastante avezados, por lo que, terminan en situaciones de riesgo frecuentemente. En ese sentido, el reciente caso, que sacude las redes sociales, engloba a un minino atrapado en una zona alta.

A detalle, el video compartido en TikTok evidenció a un gato acorralado entre muros de concreto y un precipicio de varios metros. Al respecto, la propietaria de la mascota apuntó que el animalito aprovechó que la ventana estaba abierta para curiosear entre las partes elevadas del edificio donde reside.