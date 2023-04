¡De no creer! Gato se apiada de ratón y lo invita a comer de su plato: "Se desconfiguró el michi"

12/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

No cabe duda que las personas están habituadas a los enfrentamientos de gatos y ratones. Sin embargo, el reciente suceso sacudió las redes sociales por su extrañeza. A detalle, el momento viralizado en TikTok evidenció a un minino apiadándose de un roedor y llevándolo a su plato de comida para que se alimentara.

Así es, el michi sorprendió hasta su propietario que filmó el momento, y lo compartió en la plataforma china. En el corto se oyeron las risas del dueño, que quedó estupefacto, por las acciones de su 'gatito'.

En los últimos segundos de la secuencia se registró que ambos animales compartieron las croquetas de la fuente. Tanto el roedor como el minino se mantuvieron serenos, en todo momento, no mostraron actitudes violentas.

¡Sorprendente! Minino se apiadó de ratón

Los usuarios destacaron la actitud de los animales, que no protagonizaron ninguna clase de enfrentamiento.

De esta manera, miles de internautas reaccionaron al video y lo convirtieron en tendencia en TikTok.

Reacción de los internautas

Viralizado el caso, miles de internautas reaccionaron satíricamente ante el extraño suceso. Al respecto, señalaron que el minino es todo "un caballero" e invitó al ratón hasta una taza de té.

Más de 36 millones de reproducciones

Numéricamente, el video tiene, por el momento, más de 36 millones de reproducciones, más de millón de likes, 130 mil comentarios y 3 millones de compartidas.

Asimismo, los comentarios más destacados son los siguientes: "Hasta el gatito sabe amar a su prójimo y nosotros, los humanos, sólo pelamos", "Pensé que lo había visto todo, pero me equivoqué", "Cuando el gato lleva a comer a los invitados de la casa", "No cabe duda, se desconfiguró el michi", "Después creo que le sirvió un café", "Vente amigo, donde come uno, comen dos".

Otro gatito que sacude las redes sociales

Un divertido momento está sacudiendo las redes sociales en los últimos días. El caso engloba a un gato y al novio de su dueña, ambos no se llevan bien entre sí. El enfrentamiento del humano y la mascota quedó registrado en un video de TikTok.

Así es, ambas partes no tienen la mejor relación posible y cuando se encuentran, en el cuarto de la muchacha, terminan en un duelo. En ese sentido, la propietaria intenta que su mascota logre aceptar a su pareja, pero sus esfuerzos no reflejan resultados positivos.