¡Increíble! Familia roba las limosnas de una iglesia y usuarios reaccionan: "Ya se condenaron"

05/04/2024

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un insólito video donde se ve cómo una familia roba las limosnas de una iglesia en Saltillo, Coahuila, en México, generando la indignación de los feligreses.

Muchas personas acuden a las iglesias para escuchar el mensaje de Dios y encontrar consuelo. Es así como no dudan en dar algunas donaciones económicas para que con ello se ayude al prójimo o se realicen mejoras en la casa de Dios.

Robaron en casa del Señor

En el material audiovisual, de solo 59 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un hombre, vestido de camisa azul, va hacia las urnas de las limosnas de la iglesia Nuestra Señora del Sagrado Corazón para hurtar el dinero.

Sin embargo, no se encontraba solo, ya que las imágenes proporcionadas por la cámara de seguridad del recinto, se ve cómo su esposa con su hija en brazos y otros dos menores de edad, vigilan que nadie descubra su delito.

Mientras la familia mantiene una actitud distraída, el hombre utiliza un alambre para extraer los sobres con el dinero de la urna metálica donde los feligreses depositan el diezmo. Este insólito hecho tuvo lugar el pasado lunes alrededor de las 5 p.m., durante una jornada de oración en la parroquia ubicada sobre el bulevar Isidro López Zertuche.

Hasta el momento se desconoce si las autoridades de la iglesia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón levantaron o piensan levantar una denuncia por el robo del dinero, que pertenecía al templo en el que se encontraba la familia mientras se llevaba a cabo la misa.

🐀 Y con ustedes... la #FamiliaRata 🐀



La mamá, los hijos y la hija cubren al papá para que robe los sobres con las limosnas que los fieles dejaron en la Semana Santa en una parroquia de Saltillo, #Coahuila 🇲🇽. pic.twitter.com/IPjuOuECXt — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) April 4, 2024

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en asegurar que la familia no encontraría el perdón de Dios por "su crimen". Por otro lado, algunos usuarios lamentaron que las iglesias no se preocupen en poner mayor seguridad en las urnas de las ofrendas de limosnas.

"La ciudadanía preguntando porque está así la delincuencia. Porque hay muchos, no todos, padres que le enseñan a sus hijos estas acciones, y peores", "jóvenes construyendo el futuro", "qué vergüenza", "ya no hay respeto", "¿Dios los perdonará?", "qué ejemplo le da a sus hijos", "les hará falta el dinero", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo un padre de familia roba las limosnas de una iglesia con ayuda de sus hijos y esposa, quienes se encargaban de vigilar que nadie los descubriera.