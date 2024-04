¡Pauta sagrada! Estadio inglés se detiene para permitir a jugador musulmán cumplir con Ramadán

05/04/2024 / Exitosa Noticias / Virales

En un hecho poco común en el ámbito futbolístico, un estadio de la liga inglesa interrumpió un partido para permitir que un jugador musulmán cumpliera con sus rituales religiosos durante el mes de Ramadán. Tras el atardecer, el jugador tuvo la oportunidad de alimentarse, hidratarse y realizar sus oraciones, en un acto de respeto hacia sus creencias.

Este gesto ha sido ampliamente elogiado por su demostración de tolerancia y comprensión hacia la diversidad religiosa en el mundo del deporte. Además, ha generado una reflexión sobre la importancia del respeto a las prácticas religiosas de los deportistas en un entorno donde el rendimiento físico y la competencia suelen ser prioritarios.

A los dos minutos y medio que haber empezado el partido entre Bournemouth y Crystal Palace, dos equipos de fútbol de la Liga Inglesa, un jugaror se colocó a un lado del campo para cumplir con los respectivos riruales de Ramadán.

Como se observa en las imágenes, este hecho causó gran conmoción en todo el público presente, incluso entre los jugadores. El narrador del partido comenta que todo el estadio paró sus funciones para brindarle los minutos al jugador musulmán.

¿Qué es el Ramadán?

El Ramadán es un mes sagrado para los musulmanes, caracterizado por el ayuno diario desde el amanecer hasta el atardecer, practicado como un acto de devoción religiosa, autocontrol y purificación espiritual.

Durante este período, los creyentes se abstienen de comer, beber, fumar y participar en actividades mundanas, centrándose en la oración, la lectura del Corán y la caridad, mientras fortalecen los lazos familiares y comunitarios.

La culminación del Ramadán se celebra con el Eid al-Fitr, una festividad de alegría y gratitud donde se realizan oraciones especiales, intercambios de saludos y regalos, y se hacen donaciones a los necesitados, reafirmando los valores espirituales del islam y la solidaridad comunitaria.

Comentarios en redes

La opinión de los usuarios estuvo muy dividida entre algunos que apoyaron la celebración religiosa y otros que lo calificaron como un acto ridículo.

Entre los principales comentarios negativos se puede leer: "Ridículo, especialmente porque era el minuto 2 y medio", "Esto no es respeto, esto es subyugarse a otra cultura", "Se podría quedar en el banquillo comiendo mientras otro jugador le releva, no hace falta ser tan est*pido", "Ridículo y no profesional", "Es una exhibición y promoción del Islam".

