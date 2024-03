Fan hace pogo en concierto de Blink-182 y termina en silla de ruedas: "No midió su presión"

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y sorprendentes como el de un hombre que no dudó en asistir al concierto de Blink-182 y The Offspring en el Estadio de San Marcos, y dejarse llevar por la música sin medir las consecuencias hasta terminar por salir en silla de ruedas.

Muchas personas no dudan en hacer todo lo posible por lograr adquirir una entrada para ver a sus artistas y grupos favoritos. Cuando llega el momento de conocerlos en persona, la felicidad los invade y se dejan llevar por las emociones coreando y bailando sus éxitos musicales.

El clip fue compartido en TikTok, muestra el preciso momento en que varias personas se ven preocupadas por la salud de un hombre, que se descompensó tras sumergirse en el 'pogo' y la algarabía de muchos fans, que bordeaban alrededor de 40 años, de la famosa banda estadounidense de punk rock que los deleitaba con su talento musical y mejores temas.

Varios administradores y seguridad del concierto sacaron al hombre en una silla de ruedas para darle los primeros auxilios para que pueda recuperar la conciencia rápidamente y que las cosa no pasen a mayores consecuencias. Tal parece que no consideró el tema de su edad antes de realizar saltos y brincos descontrolados, chocando con otros, que aceleraron su corazón.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y asegurar que ellos también hubieran actuado igual al conoce a su banda favorita. Por otro lado, algunos usuarios recomendaron medir las consecuencias de sus actos para no llevarse un gran susto en la vida.

"Esta es la verdadera forma de salir del concierto gente", "Fue brutal ver a The Offspring", "es que ya a esa edad no se puede... ya los fantasmas pasamos de los 30", "recuerdo q un amigo me dijo si me desmayo me cachetean pero q no me saquen", "Es que a los 30 o es la rodilla o esto, hay que ir midiendo la presión", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.