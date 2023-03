¡Increíble! Gerard Piqué olvida a su hijo en una tienda: "Definitivamente el niño está mejor con Shakira"

28/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Una hilarante escena está sacudiendo las redes sociales en los últimos días. En ese sentido, el caso engloba a Gerard Piqué y su segundo hijo con Shakira, Sasha, quien fue olvidado por su progenitor en una tienda comercial en Barcelona.

A detalle, la escena fue captada por un internauta que pasaba cerca del exclusivo establecimiento, y quedó indignado por el suceso; subiendo el momento en las redes sociales con el título: "Gerard Pique olvida a su hijo Sasha. Definitivamente los niños están bien con Shakira".

Asimismo, el corto estuvo acompañado con la canción "TQG" que causó más impacto entre los cibernautas.

Gerard Piqué olvida a su segundo hijo en tienda

El exdefensa dejó Milán en el interior del establecimiento y fue en busca de su automóvil.

En esa línea, el corto divulgado inicialmente en la plataforma de TikTok comienza con Gerard saliendo del bazar con su primogénito, Milán, mientras dialogan serenamente en busca del vehículo que usarán para desplazarse.

Posteriormente, el empresario abrió la puerta del vehículo e hizo ingresar a su hijo mayor. Sin embargo, unos instantes después, Sasha llegó corriendo para alcanzar a su padre y hermano en el estacionamiento.

Ante ello, la cámara captó la sorpresa del exfutbolista, que volvió a abrir la entrada para que Sasha se sentara a lado de su consanguíneo.

Reacción de los cibernautas

Viralizado el caso, centenares de internautas reaccionaron de diversas maneras. Algunos desestimaron el descuido de Piqué con sus descendientes, mientras que otros apuntaron que la escena no fue tan reveladora como para descalificar a la expareja de Shakira.

Para su infortunio, la cantidad de personas criticaron su trabajo como padre fue grande. Ello por el mal concepto que tienen de él, luego del escándalo de presunta infidelidad a Shakira con Clara Chía, una muchacha de veinte años que trabajaba para su empresa.

Más de 64 mil reproducciones

Numéricamente, el corto tiene, por el momento, más de 64 mil reproducciones, 2 mil likes, 409 comentarios y 609 compartidas.

Asimismo, los textos destacados son los siguientes: "So nota que Piqué no quiere a Sasha", "El supuesto padrazo del año", "Peor padre inconsciente no puede ser", "Se voltea y se da cuenta que olvidó algo", "Creo que aquí todos estamos siendo un poquito exagerados, que nuestro odio hacía él no nos ciegue", "De eso no hay duda, los niños están sólo con la mamá", "De verdad se están pasando de dramáticos", "Y el tipo la da de buen padre en las entrevistas. Ridículo", "Nada como la madre porque este señor no está capacitado".