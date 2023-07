¡Increíble! Hombre sorprende al pedir 1 millón de dólares por su colección de monedas

27/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales nos sorprenden una vez más con un caso insólito y sorprendente, como el compartido por la cuenta de @nole_veas, en la famosa plataforma asiática de TikTok, donde se ve cómo un hombre pide 1 millón de dólares por su colección de monedas.

Muchos tienen como hobby coleccionar distintas estampilla de sus jugadores, artistas o equipos preferidos, así como monedas que con el paso del tiempo pueden tener una gran relevancia por su valor histórico.

Joven vende colección de monedas

En el material audiovisual, de 34 segundos de duración, se ve cómo un joven aparece frente a cámara y sostiene en sus manos una colección que considera como su mayor tesoro, monedas que ha tenido el Perú a lo largo de la historia peruana.

Lo que causó gran asombro entre sus seguidores fue que pedía una gran suma de dinero para quien desea comprar su preciada colección y, por indicar que ya ha recibido ofertas tentativas como la de 500 mil dólares.

"Unos me ofrecen 1.000 soles, otros me ofrecen 5.000, otros me ofrecen 1 millón, pero de intis. Pero la mayoría me ofrece medio millón de dólares. Pero ya he dicho que yo quiero por esto 1 millón de dólares. Esto es una joya, esto es un tesoro", fueron las palabras que causaron gran debate entre los seguidores de Nole_Veas.

¿Qué dijeron los usuarios en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió viral y fue compartido por distintos medios de comunicación y otras plataformas como Twitter y Facebook. Además, generó miles de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la peculiar escena.

"Ok, ahorita te yapeo el millón", "¿por casualidad no quieres 5 millones de dólares?", "te doy 40 soles y salgo perdiendo", "1 millón de bolívares dices", "yo te deposito 3 millones ya, pero en tus sueños, porque ahora en la realidad estoy misio", "yo también tengo la colección completa y no la vendo", "en BCR lo hacen a gusto del cliente", "¿tan barato?", "pide 10 millones de dólares amigo, muy poco estás pidiendo", "sigue esperando", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó polémica y gran controversia entre los seguidores de la cuenta en la plataforma china y muchos se mostraron incrédulos con lo que señaló el joven al pedir 1 millón de dólares por su colección de monedas peruanas.