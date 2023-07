¡Ingenio y creatividad! Peruana vende picarones de fresa y maíz morado

22/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

La gastronomía peruana es uno de los sectores que más atrae al turismo y que ha causado gran revuelo a nivel nacional e internacional, por lo cual muchos buscan la forma de innovar en sus platillos y generar mayores ventas. Es así como una mujer que trabaja en Gamarra, asombró a todos con dos nuevos sabores del clásico picarón.

Creatividad peruana

En el material audiovisual compartido por la cuenta de @mulatitaperuana, en la famosa plataforma asiática de TikTok, se ve cómo una joven recorre las calles del reconocido emporio de ropas, Gamarra, y encuentra un puesto donde venden picarones.

Al momento de preguntar el precio, la joven tiktoker quedó sorprendida al ver dos colores en la masa de este clásico postre peruano y decidió preguntar a la vendedora.

La señora ofrecía los tradicionales picarones, pero le añadió los de sabor a fresa y maíz morado. Mientras estaba sirviéndole su postre, la mujer mencionó en qué lugar y a qué hora la pueden encontrar, ya que era poco común ver este tipo de emprendimiento.

Después de comer el postre, la joven influencer no dudó en dar a conocer entre sus seguidores el negocio de la señora para que muchos peruanos apoyen su creatividad dentro de la gastronomía peruana.

¿Qué dijeron los usuarios en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó miles de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir el ingenio y creatividad de la señora al salir a las calles con su carretilla para ofrecer dos nuevos sabores de picarones.

"La miel de maracuyá es deliciosa", "no me extraña que mis amigos peruanos hagan dulces ricos si su comida es de otro nivel", "nunca había probado de otro sabor", "el ingenio peruano no tiene límites", "no me sorprende, Perú lo máximo con sus potajes", "cuando quieres vender algo que ya es muy comercializado debes darle el valor agregado", "excelente idea", "en Perú nunca te aburres", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, la historia de la joven peruana con su nuevo emprendimiento culinario de venta de picarones con dos nuevos sabores ha generado diversas reacciones por parte de los cibernautas, quienes esperan que le vaya bien en su negocio y sea reconocida por otros peruanos y extranjeros.