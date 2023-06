¡Increíble! Jaladores se disputan a pasajero para llenar su combi

Los trabajadores en el transporte urbano buscan todas las formas posibles para llenar sus unidades con la mayor cantidad de pasajeros, por lo cual recurren a la ayuda de los jaladores. Es así como un video compartido en redes sociales causó la sorpresa de todos al ver a un joven pasajero tratando de evitar ser llevado a la fuerza por uno de los jaladores.

En el material audiovisual de 16 segundos de duración, subido en la reconocida plataforma asiática de TikTok, se muestra a un grupo de hombres que esperaban pacientemente la llegada de viajeros en una calle principal de Tarma. Como es habitual en estos casos, ellos ofrecían el mejor auto, precio de pasaje e incluso el mejor asiento con buena vista a los paisajes.

Al no aceptar un "no" como respuesta, trataban de que un joven suba, así sea a la fuerza, pero él trató de aferrarse a un poste con sus brazos y piernas, ya que no quería subir a ningún vehículo, generando la sorpresa de muchos y las risas de los jaladores.