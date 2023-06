¡Mente de tiburón! Hombre convierte un bus en un restaurante de caldo de gallina

09/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En el Perú, la creatividad e ingenio nunca faltan, tal como se refleja en el video compartido en distintos medios de comunicación y redes sociales, donde un hombre convirtió un bus en un restaurante rodante.

Remodeló un bus para su negocio

En el material audiovisual, grabado en Juliaca por Mauricio Rodríguez, se ve cómo un peruano tuvo una idea para emprender su negocio de venta de caldo de gallina dentro de un bus. Poco a poco se va visualizando cómo logró amoblar una parte del interior del vehículo en el que destacaban varias mesas con comensales y unas cortinas en las ventanas para mayor privacidad.

"El que quiere, puede. Comida en ruedas", se lee en la descripción del clip. El peruano vio un vehículo en mal estado y trató de remodelarlo e implementar todo lo necesario para brindar una mejor calidad de servicio para sus clientes, quienes esperaban ansiosos probar cada uno de sus deliciosos platillos.

Viral en TikTok

El video de 19 segundos logró superar 1.5 millones de reproducciones y cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y otros aprovecharon en aplaudir la genial idea del hombre al hacer uso de un vehículo que era inservible, pero ahora tenía una nueva función para el servicio de sus clientes.

"Así es mi Julicaca City", "soy peruana, pero... nunca he visto eso", "esto se volverá una moda", "el peruano es emprendedor e inteligente", "Perú no es potencia porque no quiere", "si llega la Municipalidad, arranca el bus y se va", "así somos los peruanos, por eso estoy orgullosa de ser peruana solo a nosotros se nos ocurre buenas ideas", "food truck sin mucho arreglo", "qué buen ingenio eso es habilidad", "si pido comida para llevar, me dan un tour o qué", "le falta su musiquita", "qué buena idea, wao es de admirar, hasta se puede hacer como una forma de emprendimiento, innovador", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

Creativo puesto de comida

Por otro lado, otros usuarios señalaron que debería tener más cuidado y tratar de tener todos sus papeles y permisos en regla para evitar problemas con las autoridades municipales.

Sin duda, el ingenio de este peruano fue aplaudido por los internautas, al ver que un bus podría convertirse en un gran punto de negocio como la venta de caldo gallina, un plato característico de la gastronomía nacional y que es consumido en tiempos de baja temperatura.