¡A todo volumen! Conductor apaga las luces de micro para escuchar canción de Bad Bunny

En los últimos días, se volvió viral en las redes sociales un vídeo donde al conductor de una conocida reconocida ruta de transporte apagó las luces de un micro y puso a todo volumen la canción "Un x100to" de Bad Bunny.

En el clip publicado en la plataforma TikTok, se aprecia como los ciudadanos que se encuentran dentro del vehículo disfrutan de la pegajosa melodía de la canción y algunos se animan a cantar. Además, este singular momento fue grabado por varios de los pasajeros.

Asimismo, en el material audiovisual se observa el recorrido que realiza la empresa por las calles de Lima mientras las luces se mantienen apagadas con el conocido tema de fondo.

Es así, que este instante que vivieron algunos ciudadanos en el transporte público no pasó desapercibido por los usuarios de la red social china, ya que miles de ellos reaccionaron al video, lo compartieron y comentaron al respecto.

Cabe precisar que, hasta el momento, el clip publicado por @carlitosortegar17 cuenta con más de 400.000 reproducciones en la plataforma y casi 60.000 'me gusta'.

El 17 de abril del presente años Bad Bunny y Grupo Frontera lanzaron oficialmente "un x100to" la primera colaboración entre ambos artistas, en lo que significó un nuevo giro para el 'Conejo Malo'. Además, el sencillo fue producido y compuesto por Edgar Barrera y MAG.

Como detalla la romántica cumbia-norteña, esta narra la historia de una persona que extraña a su ex y que hizo una llamada telefónica importante con un uno por ciento de batería en su celular.

"Me queda 1%, y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento/ Que si me ven con otra en una disco, solo es perdiendo el tiempo/ Baby, pa' qué te miento; eso de que me vieron feliz no, no es cierto/ Ya nada me hace reír, solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti", comienza el sencillo.