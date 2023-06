¡Increíble! Madre se queja por tener a sus hijos todo el día en casa

Muchas madres buscan la forma de pasar el mayor tiempo posible con sus hijos, que nada les falte y estar al pendiente de todas sus necesidad. Sin embargo, el video compartido en redes sociales se ve cómo una joven madre se muestra frustrada por tener a sus niños en casa durante sus vacaciones.

En el material audiovisual subido a Twitter, se ve el preciso momento en que una madre, en España, comparte su experiencia al tener a sus hijos en casa todo el día.

La escena demuestra que la mujer no soporta la idea de tener a sus tres hijos en casa durante todo el día y señaló que prefiere tener un momento para ella sola y realizar sus cosas tranquila, sin tener la preocupación de saber qué hacen sus hijos: "No pido tanto. Solo pido poder hacer mis cosas tranquila".

"Me he echado a llorar en la cama. No puedo más. Se pelean, no hay quien los entretenga. (...) Estoy desesperada y me quedan por delante dos meses. Qué verano más largo me espera", expresó la madre española.