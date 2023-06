"¿Tan poco valemos?": Hombre sorprendido por la cuota escolar para el 'Día del Padre'

16/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En las redes sociales encontramos distintos videos con motivos del 'Día del Padre', como eventos escolares donde muchos tratan de buscan la mejor forma de agasajar a los papás. Es así como un material audiovisual compartido en la plataforma de TikTok, sorprendió a todos por la reacción de un hombre al descubrir cuánto es la cuota que darán en el colegio de su hijo.

Esperaba algo más

En el breve video se ve el preciso momento en que un señor está en un aula del colegio de su hijo para la reunión donde se decidiría las principales actividades que se desarrollarían por su día. Sin embargo, no pensó que se enteraría del monto que pretenden dar como cuota para agasajar a los padres de familia.

"Y es que pedían solo 10 soles para agasajar a los padres. Tan poco valemos", se escucha decir al padre indignado por conocer cuánto es el monto que recaudan para el día de los padres, mientras que en otras festividades como el 'Día de la madre' se realizan más cosas incluidos los sorteos de canastas y demás eventos.

Luego comentó que al menos preparen una deliciosa comida para compartir con los demás padres del salón: "Tan poco valemos, 10 soles quieren dar para el Día del Padre... arroz con pollo o pato hagan 'pe".

Reacciones de los seguidores en TikTok

Como era de esperarse, el video se volvió viral y generó cientos de comentarios de personas que se sintieron identificadas con el caso del señor, al saber que en los colegios de sus hijos "no realizan más cosas" por el 'Día del padre'.

"Tienes suerte que van a dar 10", "en el colegio de mi hija con Qali Warma", "en mi salón ni hubo reunión", "agradece que es 10 soles mucho todavía", "en mi salón dimos 15", "es en serio 10 soles... en mi colegio no se celebra ese día", "jajajajjaja hoy escuche a mi cuñada con una madre decir: no hagamos nada jajajaja", "eso es mucho, en el colegio de mi hija las mamás querían dar 3 soles y ganamos las que queríamos dar 5 soles", "la mamá de mi hija me dijo como no va haber canasta, no va haber nada", "en mi colegio de mi hijo, dieron 3 soles y las mamás se quejan mucho", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

De esta manera la expresión del señor al saber que solo darían 10 soles como cuota para celebrar el 'Día del padre', generó 43 mil visualizaciones y en que los usuarios de las redes sociales aprovecharan en señalar qué actividades se realizarían en sus respectivas instituciones educativas.