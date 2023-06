"Qué crié, me superó": Joven finge beber vodka y su padre la sorprende con su reacción

25/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchos padres hacen su mayor esfuerzo para brindar el mejor cuidado a sus hijos para que puedan convertirse en personas profesionales y estén por "el buen camino", lejos de los vicios y actividades mal vistas en la sociedad. Es así como un video compartido en la famosa plataforma asiática de TikTok, causó el asombro de sus seguidores al ver la reacción de un padre al percatarse que su hija tomaba descontroladamente una botella de vodka.

No se lo esperaba

En el material audiovisual, la usuaria @anavikichavez deja en claro que rellenó la botella con agua, sin embargo, al ser de un color muy similar al de la bebida alcohólica logró engañar a su padre, quien mostró una insólita reacción ante las cámaras.

Muchos de los amigos y demás invitados, presentes en lo que parecería una fiesta, alientan a la joven a que termine la bebida rápidamente, sin tomar un descanso en cada trago, lo que generó más el asombro de su progenitor.

Inesperada reacción

En otra de las escenas, se ve cómo su madre también aparece y muestra un rostro de asombro y luego, el señor se acerca a su hija con una actitud desafiante, pero no todo es lo que parece: "tomó la botella y bebió parte de lo que quedaba, pensando que, en efecto, era vodka lo que había en el recipiente".

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y fue compartido en distintos medios de comunicación. Generó alrededor de 1,8 millones de 'me gusta' y miles de comentarios de personas que tomaron con buen humor la escena.

"La señora puso su 'devil eye' al mismo tiempo que su padre (risas)", "el padre: Me ha superado", "que me adopte, porfa", "creo que lo probaré con mi padre", "ya le pedí esa botella a mi papá, pero me enteré que no sabe a como la latita, me siento estafada", "le haré esa broma a mi papá", "ese sin duda sería mi papá", "lo amé, que me adopte y le hacemos una broma de a de veras", "oigan se la hacemos a mi papá", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

De esta manera, la escena generó opiniones divididas, ya que otros usuarios manifestaron que pudo ocasionarle un "paro cardiaco", mientras que algunos internautas indicaron que harían la misma broma a sus padres: ¡fingir tomar vodka cuando en realidad es solo agua!