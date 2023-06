"Deseo que regreses a casa": Niño va al cementerio a mostrarle sus notas a su mamá

23/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los videos más conmovedores y tristes donde los más pequeños de casa son los protagonistas. Es así como un video compartido en YouTube nos muestra el caso de un niño que va a diario a visitar la tumba de su mamá para mostrarle sus calificaciones.

La visita a diario

En el primer video se muestra cómo Jesús, un pequeño niño con un polo rojo, pantalón blanco y una mochila, se acerca a una lápida y comienza a limpiarla con sus manos y saca unas hojas con sus calificaciones para que sepa que obtuvo las más altas de su salón.

Aunque al inicio parece un niño fuerte, no puede evitar conmoverse y llorar frente a la tumba y acostarse a los pies de esta. Varias personas se acercan a su lado, pero un joven decide acercarse al pequeño al darse cuenta de que se quedó dormido.

En un intento por conocer su historia, el joven le pregunta dónde estaba su madre y él le responde: "Por aquí" y el hombre procede a acompañarlo a buscarla porque "no es bueno que los niños anden solos". Cuando llegan a la tumba, el hombre relaciona que la madre es quien está sepultada.

Le prometió un 10 en sus notas

El pequeño Jesús menciona que su madre se llamaba Bertha María Delgado Soledispa y falleció en el 2005, y que la extraña mucho. Trata de darse un tiempo para visitar a su madre y decirle lo mucho que la quiere.

"Quiero que vayas, te extraño. Mi papá había dicho que, si yo me sacaba 10, tú ibas a ir a visitarme. Te quiero, mamá. Te extraño", expresa el niño entre lágrimas frente a la lápida de su madre.

Reacciones de los usuarios

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó miles de comentarios de personas que se mostraron conmovidas al ver la desgarradora escena protagonizada por el menor, quien extrañaba a su madre.

"Imposible no llorar", "me hizo tanto llorar", "muy conmovedor, muy amoroso", "esto rompió mi corazón", "me partió el corazón", "hermoso niño", "muy conmovedor", "la inocencia de un niño con sentimientos", "qué profundo es su dolor", "ojalá que este niño tenga una buena vida", "cuánta nobleza y ternura", "qué dolor", "verlo llorar y después acostarse me dolió mucho pobre niño", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

Es así como la escena del pequeño niño yendo a mostrar sus notas frente a la lápida de su madre enterneció los corazones de millones en redes sociales.