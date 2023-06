¡Increíble! Mujer demanda por pensión alimenticia a su ex y descubre que no es el padre de su hijo

Luego de una separación, muchas personas pasan una etapa para decidir quién se queda con sus hijos y definir el monto para la pensión alimenticia. Por ello, un video compartido en TikTok causó revuelo al conocer cómo una demanda ayudó a un joven a descubrir que no era el hijo biológico de su padre.

Según Kevin, hasta que tuvo 14 años, su mamá nunca le exigió pensión a su padre militar y la única condición que le tenía era que debía mantener contacto constante con el joven. Así, cuando dejó de comunicarse, demandó a su exmarido para que pagara la pensión alimenticia de su hijo y le ganó la demanda. Sin embargo, ahí no acabó el asunto.

Su padre pagó la pensión alimenticia por algún tiempo, pero entonces invitó a Kevin a visitar a la familia a Medellín, lo que le pareció buena idea, pero lo que no sabía era que su "papá" le iba a hacer una prueba de ADN para verificar su parentesco. La prueba mostró incompatibilidad entre ambos.

Luego, dio a conocer que le quitaron su apellido tras descubrir que no era el hijo biológico de su padre. "Mi mamá demanda a mi papá por la cuota alimenticia y el juez mandó una prueba de ADN... no es mi papá biológico y me quita el apellido. (...) Mis papás se separaron cuando yo aún era un bebé porque mi mamá le había sido infiel", relata el joven en el breve clip compartido en redes sociales.