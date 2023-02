¡Increíble! Pastor se casa con otra mujer al mes de fallecer su esposa

09/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Usuarios de Tik Tok expresaron su enojo por medio de la red social, luego de observar el video en donde se muestra a un pastor leyendo un discurso para su esposa fallecida en diciembre del 2022 y, un mes después, en enero del 2023, casándose con otra mujer.

El video inicia con el pastor Yhon Aguayo, del Ministerio El Buen Pastor de Perú, durante el velorio de su esposa. Él se muestra con la cabeza agachada, leyendo su celular mientras indica que su esposa Cinthia "partió a la presencia del señor un 28 de diciembre". Luego, recuerda a los asistentes que durante varias horas han estado presente en el velorio.

"Ya es 29 de diciembre; por las horas que han avanzado son las tres de la mañana. Mira que no parece, pero estamos aquí", se le escucha decir a Aguayo en el video de @dixiacarcamo, quien señala en la descripción: "no juzgo solo me pregunto cómo se enamoro tan rápido para casarse".

Los usuarios que comentaron el video indicaron que el pastor Aguayo no estaba triste por el fallecimiento de su esposa, debido a que lo ven sonreír al finalizar su discurso.

Asimismo, en el video, se observa también la ceremonia de su boda con otra mujer, que se llevó a cabo un mes después del fallecimiento de Cinthia, el pasado 29 de enero del 2023.

Varios usuarios se manifestaron en contra de la boda: "no fue rápido, ya la tenía de tiempo", "mientras mi tía se moría de cáncer, su marido ya vivía con la hija del pastor, al final mi tía falleció y a los días la llevó a su casa a vivir", "algo me dice que él tiene que ver con la muerte de su esposa", "es posible que ya estuviera con la otra, Dios los perdone", "se debe investigar bien la muerte de la primera esposa".