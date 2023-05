¡Enternecedor! Niño rescata a perro que encontró en puerta de su casa y llora para conservarlo

18/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

No cabe duda que los niños se caracterizan por tener un corazón muy noble. El reciente caso constata ello, luego que un infante llegara a su vivienda con un perro, que había encontrado desamparado en la puerta de su casa.

Lloró para que su familia lo acepte

En la secuencia de la usuario "@belenmoyano", se logró percibir el llanto del pequeño para lograr que su familia acepte al canino como la mascota de la casa.

La parentela del menor evidentemente acabó sorprendida cuando el escolar ingresó al comedor con un peludito en brazos. Las opiniones de los familiares eran diversas como logró escucharse en la secuencia.

Algunos instaron al menor a regresar al cachorro donde lo encontró. Por otra parte, otros familiares surgieron tomar una foto del animal y colgarlo en las redes sociales para que organismo caritativos se encarguen de rescatarlo.

Contrariamente, el resto de sus consanguíneos apoyaron la posibilidad de que el peludito sea la nueva mascota de la casa y la familia.

"¿Y tu sobrino es igual que tú? Dice que lo encontró solito, llorando en la puerta. El perrito haciéndose el otro para quedarse", dijo la internauta en su clip de TikTok.

Reacción de los internautas

Viralizado el caso, miles de internautas reaccionaron de forma satírica por el divertido momento. Al respecto, apuntaron que también le pidieron a sus padres una mascota de esa manera.

Más de un millón de de reproducciones

Numéricamente, el corto tiene, por el momento, más de un millón de reproducciones, más de 120 mil likes, 2050 comentarios y 12 mil compartidas.

Asimismo, los textos más destacados son los siguientes: "Ese nene es un genio. Lo hice toda mi infancia, ya con 27 años no me creen más mis viejos", "Me encanta el nene, tiene amor por los animales. Ojalá que se lo dejen", "Qué lindo, espero conserve ese amor y respeto por los animales, tiene un gran corazón".