"Firulais consentido": Mujer causa controversia al sacar a pasear a su perrito en coche

18/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos videos que nos muestran todo el amor que reciben los animalitos por parte de sus dueños, quienes los tratan como si fueran un miembro más de sus familias, a pesar de las críticas. Es así como un video compartido por la cuenta de @cindyrojas458, en la plataforma asiática de TikTok, causó debate entre sus seguidores por la peculiar forma en que una señora saca a pasear a su perrito.

"Más consentido que un niño"

En el material audiovisual se ve cómo una joven graba el preciso momento en que una mujer está en la calle paseando a su perrito en un cochecito para bebés.

El pequeño canino se encuentra muy tranquilo y no tiene miedo de estar dentro del coche, todo lo contrario se le ve feliz, causando el asombro de más de uno de los transeúntes del lugar. La mujer no duda en demostrar cuánto quiere a su mascota y no está dispuesta a que él se queme las patitas por el calor que hacía ese día en particular.

¿Cómo reaccionaron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió viral y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la peculiar escena y aplaudir a la señora por cuidar muy bien a su 'amigo peludo'. Mientras que otros usuarios manifestaron que los animales no deberían ser engreídos como los humanos.

"Ni la Paris Hilton se atrevió a tanto", "el que puede, puede y el que no, que mire sin criticar bello bebé", "me muero... pensé que iba al mercado, no pensé que era un paseo exclusivo", "lo importante es la bendi uno como quiera, yo también necesito uno de esos pa mi bendi Fanti y Macorina", "la bendición que tenga su coche, uno como quiera anda en el metro", "para que no se quemen las patitas en el sol", "hermosa la mamá y el perrito", "ellos también sienten", "pues mis respetos para esta señora así fuéramos todo mundo. No que al contrario con ese calorón van y los tiran a su suerte", "y la queso", "ya me veo yo así cuando me retire", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

¿Cómo cuidar a los perritos en el calor?

El calor intenso puede reducir el apetito y las ganas de moverse, pero también puede tener consecuencias más graves, como el temido golpe de calor en nuestras mascotas. Según los especialistas, estas son algunas de las sugerencias para evitar malestar en los perritos: mantenerlo hidratado, prepararle helados caseros, colocarlos en lugares fresco, refrescar el ambiente con un ventilador o aire acondicionado, sacarlo a pasear en los momentos en los que hace menos calor y evitar que haga ejercicio intenso.