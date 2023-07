¡Increíble! Suegra interrumpe romántica pedida de mano en París

12/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchas parejas buscan que el día de su pedida de mano sea la más especial de todas, por lo cual buscan que cada detalle sea perfecto, pero en el video compartido por la cuenta de @aleshola16, en TikTok, generó el asombro de muchos al ver cómo una suegra arruinó la propuesta de su hija.

Suegra arruina pedida de mano

En el material audiovisual, de 16 segundos de duración, se ve el preciso momento en cómo todo estaba preparado para la gran pregunta de un joven hacia su novia, pero justo en el momento crucial, la madre de la chica decidió hacer su entrada triunfal.

"La suegra más odiada", fue una de las principales calificaciones que realizaron a la señora por arruinar la hermosa escena de propuesta, frente a la Torre Eiffel.

La madre emocionada por ver la propuesta, decidió sacar su celular para grabar la emotiva escena, pero no midió su cercanía y los interrumpió. Incluso se ve al joven hacer una seña como para que se aparte y los deje solos en la toma.

El clip de este momento rápidamente se volvió viral, acumulando millones de visualizaciones y generando todo tipo de reacciones entre los usuarios de la plataforma china.

¿Cómo reaccionaron los seguidores en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó miles de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena. Sin embargo, otros no dudaron en criticar a la madre por su falta de tacto y por irrumpir un momento íntimo.

"Hay personas que no conocen la prudencia", "por eso le pedí a mi pareja que si me pedía matrimonio, fuera en privado, la gente siempre termina arruinando esos momentos especiales", "yo no podría ser fotógrafa, desgreñaría mucha gente", "hay no, de una la jalo, se entiende la emoción, pero es el momento de ellos", "nooo, se pasó de lanza", "¿por qué mi cerebro gritó 'quítese ALV'?", "algunos padres son tan egocéntricos, ella robó tu momento", "no podía reírme de esto", "ojalá no sea así ya cuando estén casados, que en todo se quiera mete", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en el clip de TikTok.

De esta manera, la peculiar escena donde una suegra interrumpe el momento romántico de la pedida de mano de su hija, generó opiniones divididas en las redes sociales, por lo cual fue compartido también en Facebook y Twitter.