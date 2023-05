¡Indignante! Perrito es abandonado por su dueño en medio de la pista

01/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchos consideran que los perritos son el 'mejor amigo del hombre' hasta el punto de cuidarlos como un niño y un miembro más de sus familias. Sin embargo, existen otras personas que hacen de todo para deshacerse de ellos, a veces por considerarlos una gran 'carga', lo cual genera la indignación de muchos por considerarlo 'maltrato animal'.

Es así como un video publicado por la cuenta de @richardflores72, en la plataforma china de TikTok, sorprendió a muchos al mostrar una desgarradora escena en las calles limeñas.

"Esa persona no tiene corazón"

El material audiovisual publicado por un joven tiktoker refleja el preciso momento en que un perrito se para en el exterior de un auto como pidiendo que le abran la puerta, pero el señor del vehículo ignora su súplica y hace de todo para ahuyentarlo, incluso tirarle agua para que se vaya.

Cuando la luz del semáforo cambia, el auto acelera y escapa, dejando al perrito atrás. Sin embargo, el indefenso animalito no se da por vencido y sale corriendo detrás para lograr alcanzar a su dueño.

El joven que grabó la escena, decidió seguir al vehículo para reclamarle por el cruel trato que recibía el perrito, pero el video se corta y dejó en la incertidumbre qué pasó después.

"Ese dueño debería ir a la cárcel": reacciones al video viral

El video generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en desaprobar y criticar la cruel decisión que tuvo el señor al abandonar a su mascota en plena calle.

"Es tan inocente el perrito, no tiene la culpa de nada", "todo se paga en esta vida", "qué dolor", "¿Por qué son así?", "me pregunto qué sentirá el perro mientras corre y el auto se aleja cada vez más siendo inalcanzable y la respuesta me duele", "da tanta impotencia ver que existen humanos tan crueles ojalá el karma les alcance y Dios bendiga a las personas que ayudan a estos angelitos", "ayuda para ese perrito, no lo dejes solo", "adoptarlo porfa y cuídalo y darle amor y siempre vas a preferir a tu perro y a tu familia adoptarlo te lo pido", "pobre angelito, el dueño pagará por lo que hizo", fueron las principales reacciones de los seguidores al ver la desgarradora escena.

Asimismo, otras personas quedaron con la intriga de saber si el pobre animalito recibió ayuda o logró ser adoptado: "¿Qué pasó después?", "actualización", "dinos qué pasó con el perrito", "¿qué pasó con el perrito?, queremos que nos informes", "¿ayudaste al perrito?, comentaron otras personas en TikTok.