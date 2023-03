Influencer transgénero gastó 120 mil dólares en sus cirugías de transición y este fue el resultado

10/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

"¡Impresionante!" Una influencer transgénero contó a sus seguidores, a través de su cuenta de Tik Tok, que gastó más de 120 mil dólares en cirugías de transición. Su historia fue compartida por varias personas en la red social y también en otras plataformas.

Mia Costello, creadora de contenido, informó que cumplió uno de sus más grandes sueños al someterse a diversos tratamientos para mejorar su apariencia y lograr ser parte del género femenino. Asimismo, reveló que desde pequeña se sintió identificada con las mujeres y que, a partir de los 18 años, acudió al médico para iniciar con las cirugías que quería.

En esa línea, la influencer comentó que comenzó con un aumento de senos, rinoplastias y feminización facial.

"Tuve mi primera cirugía cuando tenía 18 años, que fue un aumento de senos. También he tenido dos rinoplastias y me he sometido a una cirugía de feminización facial en la que me han afeitado y remodelado la línea de la mandíbula y el mentón", dijo la mujer en un video que publicó en su cuenta de Tik Tok.

Cabe señalar que, en el clip, la ciudadana inglesa de 22 años mostró sus fotografías de cuando era menor de edad y enseñó los cambios que le produjo los tratamientos estéticos a los que se sometió. En las imágenes que mostró se le observa alegre por los resultados, modelando y sonriendo.

Influencer muestra resultados tras cirugías de transición

Es preciso indicar que, Mia Olivia Costello, quien informó acerca de sus cirugías de transición, cuenta con varios seguidores en la red social de Instagram. Hasta el momento, tiene más de 15 mil seguidores.

Además, la influencer reveló que durante su adolescencia sufrió por no ser de género femenino y no sentirse cómoda con su cuerpo. Ante ello, su madre la respaldó con los cambios que quería realizar en su vida y la acompañó al médico para que se realice las cirugías que crea necesaria.

"Mi madre falleció y me dejó dinero para hacerlo. Sé que está orgullosa de mí por convertirme en quien siempre quise ser. Todo ha valido la pena", dijo Mia en sus redes.



Por último, la influencer transgénero informó que, en la actualidad, es feliz luego de gastar más de 100 mil dólares para sus cirugías de transición: "Me siento mucho más contenta (...) Pasé de ser una adolescente deprimida a una mujer glamorosa que vive su mejor vida y no le importa nada".