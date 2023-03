Mujer genera debate en redes al revelar las reglas entre ella y su pareja: "No son para cualquiera"

07/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Ante las declaraciones que realizan varios usuarios de Tik Tok sobre sus experiencias y las relaciones que sostuvieron, Raquel Carpe no dudó en contar a sus seguidores acerca de las reglas que acordó cumplir con su pareja. "No son para cualquiera", dijo la joven en un video que publicó en su cuenta de dicha red social.

Cabe señalar que, el video se volvió viral en cuestión de minutos. Hasta el momento, cuenta con más de 700 mil reproducciones, más de 52 mil 'Me gusta' y más de 600 comentarios.

En dicho clip, la usuaria informa que vive con su pareja y que, para mantener la relación y evitar las discusiones, acordó cumplir ciertas reglas de convivencia, tales como compartir la ubicación "en tiempo real" con su novio, comprar la comida por separado y más.

"Desde que nos mudamos a Colombia pusimos nuestra ubicación en tiempo real, tanto la mía para que él la vea, como la suya para que yo la vea, no porque desconfiemos", contó Raquel.

Asimismo, en el video, Raquel Carpe informa que en su vivienda no cocinan una sola comida para que sea compartida entre los dos, sino que cada uno compra su comida en los restaurantes que crean conveniente.

"No hacemos compra común, no comemos lo mismo, no preparamos lo mismo conjuntamente, yo como mis cosas, él sus cosas, cada uno se compra y cocina su comida", señaló.

Además, informó que las compras y los pagos de servicios básicos los realizan "a medias" y que cuando salen a pasear juntos o a realizar diversas actividades, "la mayoría es todo a mitad".

También, señaló que cada persona tiene su cuarto, con el objetivo de que cada uno tenga su espacio. "Obviamente dormimos juntos en un mismo cuarto, pero aparte hay dos cuartos. Uno suyo y uno mío. Él tiene su cuarto, sus cosas (...) y yo el mío", indicó la joven.

Debate en redes sobre reglas de pareja

Tras ser difundido el video, varios usuarios de Tik Tok se pronunciaron al respecto. Algunas personas la apoyaron, mientras que otras criticaron los acuerdos con su pareja.

"Me da risa que dices "mis acuerdos, no son para todos, son míos" La gente: eso yo no lo haría, eso no esta bien", "me encanta la idea de los cuartos separados, ese independencia estando juntos es un hit total", fueron algunos de los comentarios de los usuarios que observaron el video en donde la mujer revela las reglas entre ella y su pareja.