¡Insólito! Call center sorprende a todos con radical "castigo" por malas ventas

30/03/2023

Una mujer de Monterrey causó polémica entre las redes sociales al subir una publicación donde mostraba cómo la empresa donde trabaja decidió castigarlos de una forma inusual para fomentar la productividad.

La publicación de Alejandra Evans se muestra cómo sus compañeros de Nexo It laboran sentados en el piso mientras utilizan sus computadoras para trabajar.

"Momentos que me mantienen humilde. Trabajé en la compañía Nexoit, donde si no vendías te quitaban las sillas y hasta que vendieras te la regresaban", señaló indignada Evans en su cuenta de Facebook.

En las imágenes compartidas por la joven mexicana se observa cómo algunos empleados tienen que continuar con sus funciones, bajo no solo la incomodidad sino el desgaste para la salud que supone estar en esa posición (parados o sentados en el piso) por tiempo indefinido. En una prueba posterior se evidencia que las sillas están amontonadas en una esquina de la oficina.

El caso que superó las 8.000 reacciones en Facebook motivó a que otros internautas compartieran sus vivencias en situaciones similares. Además, como era de esperar no tardaron en comentar la publicación de Alejandra Evans.

"Creo que me tocó una buena líder cuando estuve ahí. No me explotaron tanto como eso", "yo tengo fotos de unos compañeros con peluca y un letrero que decía 'llevo cero ventas'. Lo bueno de mí era que siempre vendía", "¿y por qué ustedes lo permitían?", "yo trabajé en uno, pero nunca fueron (así) con nosotros", "ojalá alguien los denuncie y sean sancionados si esta abominación es real", "en el call center de San Luis potosí de CDMX así son trabajabas parado no tenían prestaciones de ley ni aire acondicionado ni agua real NADA", "qué abusivos", fueron algunos de los comentarios en las redes sociales.

Muchos seguidores se sintieron indignados por las condiciones laborales que muchos deben soportar para no perder sus trabajos. Otros solo señalaron que era una práctica común en estos espacios de trabajo, y que en algún momento los mismos llegaron a ser víctima de estos abusos.

Denuncia en Sunafil

No es secreto que hay compañías que cometen abusos contra sus empleados, desde no pagar beneficios hasta diversos tipos de hostigamiento. La respuesta ante estas conductas es elevar una denuncia ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

Las denuncias se pueden realizar a través del sistema digital de Sunafil, llamado "Aplicativo de Denuncia Virtual", que brinda el anonimato del denunciante.