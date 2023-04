¡Insólito! Gallo sorprende al disfrutar de un baño relajante

18/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En las redes sociales descubrimos diversos videos, entre ellos de mascotas y animales en momentos cómicos y de gran peculiaridad junto a sus dueños.

Es así como un peculiar video publicado por la cuenta de @antonioorozc0, en la plataforma china de TikTok, sorprendió a todos al ver cómo un gallo disfrutaba de un baño relajante en una tina.

El gallo luce con alas abiertas como si se sostuviera para quedarse dormido mientras su dueño le echa el agua llena de espuma que lo ayude a relajarse y de paso quedar limpio.

"Listo para el enfrentamiento"

Según los otros videos publicados por el dueño de la cuenta del material audiovisual, el gallo sería uno de pelea, y estaría preparándose para un nuevo enfrentamiento. Por ello es importante para el dueño del ave acicalar muy bien sus plumas.

Sin embargo, algunas personas se preocuparon al ver que el gallito mantenía los ojos cerrados y creyeron que estaba muerto, hasta que al avanzar el tiempo el ave abrió los ojos y denotó que disfrutaba de aquel momento.

"Qué envidia": seguidores reaccionan al video viral

Como era de esperarse, el video generó cientos de visitas y miles de reacciones. Algunos no dudaron en expresar que se sentían 'celosos' por el buen trato que recibe el gallito de pelea.

"Es el rey de las olas", "mi jefa: deja reposar el pollo por media hora... yo: ta' bueno", "jajaja ya quisiera estar así yo", "yo cuando es verano", "parece que está en spa", "mi mente cuando me dicen que lave el pollo", "Bartolito sal de ahí, es una trampa para que luego vayas a la olla", "qué guapo compadre", "qué fino señores", "le quedó super bien, qué agusticidad eda", "mientras hierve el agua", "él no sabe que no se está bañando, lo están lavando", fueron algunas de las reacciones de los seguidores del video.

¿Cómo cuidar a un gallo de pelea?

El gallo de pelea, también es conocido como gallo de combate o de lidia. En el caso de la alimentación de los gallos de pelea, esta se compone de huevo, maíz, carne y ocumo, o malanga. La dieta del gallo de pelea debe ser estricta. Este es un aspecto fundamental para que pueda mantener una contextura robusta, y esté saludable.

Según veterinarios, para bañar a un gallo es recomendable tener preparada una tina, de preferencia amplia con agua tibia, de preferencia utilizando solo el calor del sol. Esta agua se debe preparar con un shampoo especial para aves mezclando la cantidad recomendad por el fabricante.