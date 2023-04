"Me siento segura": Joven revela la razón del por qué sale a pasear con su pollo

14/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchas personas deciden salir acompañadas de sus mascotas para sentirse seguros en las calles, aunque normalmente son elegidos los perritos. Sin embargo, una joven de Dinamarca sorprendió con una insólita medida.

En un video publicado en su cuenta @freja.tp, en la plataforma de TikTok, Freja Pedersen, oriunda de Copenhague, Dinamarca, decidió mostrar cómo sale cada noche en compañía de su pollo, señalando que lo hace porque se siente segura caminando sola por la noche con su mascota.

"Me ayuda a sentirme segura"

La joven indicó que "las gallinas dan más miedo que los perros cuando empiezan a perseguirte", tras los comentarios peculiares de las personas que se quedaron asombradas por su radical decisión.

En el corto clip, aparece el gallo de plumas negras dando un paseo durante la noche junto con la mujer. Es así, como la joven busca concientizar a sus seguidores sobre el miedo que sienten muchas mujeres cuando se encuentran solas en las calles por los frecuentes peligros y acosos que deben afrontar.

Seguidores reaccionan al video

Como era de esperarse, el video logró superar los 10 millones de visualizaciones y cientos de comentarios de personas que se sintieron identificadas con su incomodidad al caminar de noche solas. Muchos revelaron que se sienten más intimidados con pollos o gallinas en la calle que con perros.

"Es que es el caballero Carmelo", "tomemos esa idea", "si creen que estás loco, te dejarán en paz", "no, pero ¿alguna vez te ha perseguido una gallina? eso da mucho miedo", "como corre la gallina", "los pollos dan más miedo que los perros cuando empiezan a perseguirte, no te dejan de picar", "tendría mucho miedo de acercarme", "la seguridad es su carta de triunfo", "el mejor guardaespaldas", "eso es válido, me asustaría si alguien estuviera caminando a la 1 a.m. con un pollo con correa", "no se dejen engañar, me persiguió un gallo, no fue agradable", fueron algunas de las reacciones de los seguidores de TikTok.

¿Cómo denunciar acoso en el Perú?

En el Perú se dieron cerca de 600 casos de acoso sexual virtual a nivel nacional, según los datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Sin embargo, muchos no saben cómo proceder ante ellos. Se puede hacer la denuncia virtual o presencial.

El MIMP creó la plataforma 'No al acoso virtual', un lugar al que todos tienen acceso desde el celular, la tablet o la computadora, y donde pueden encontrar valiosa información sobre estos temas. Además, también se puede realizar denuncias virtuales totalmente gratuitas. Antes de eso, es clave conocer qué es el acoso virtual y qué tipos hay para saber si nos estamos enfrentando ante ello.