"Yo cada que toco una cocina": Joven intentaba recrear una receta pero todo sale mal

17/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En las redes sociales encontramos distintos materiales audiovisuales de retos de baile, juegos, dinámicas, mascotas, turismo, viajes y probando distintos platos de comida. Sin embargo, este video publicado por la cuenta Gina López generó sorpresa entre sus seguidores de TikTok.

Muchos jóvenes deciden subir constantemente varios videos en sus cuentas de TikTok para entretener a sus seguidores, y Gina López no fue la excepción. En su intención de complacer a los usuarios de la plataforma china, decidió recrear una receta casera, pero al primer paso todo se salió de control.

"Nisiquiera sé qué pasó"

"Un postre... Ahora por acá por a hacer el que tiene mantequilla con cocoa", manifiesta al inicio la joven influencer para luego darse con la sorpresa de que todo comenzaba a quemarse en la olla. Ya no sabía qué hacer y cortó la transmisión.

El clip titulado "Nadie, absolutamente nadie. Yo cada que toco una cocina", generó cientos de comentarios de personas que se sintieron identificadas con la escena protagonizada por la joven.

Seguidores reaccionan al video viral

Como era de esperarse, el video publicado en TikTok generó cientos de visualizaciones y comentarios de los seguidores de la cuenta @ginaalopeez, donde se vio el 'blooper' de la joven al tratar de cocinar.

"No me burlo porque fácilmente podría ser yo", "y que entra mi mamá. Yo en mi mente: protégeme Señor con tu espíritu", "yo cocinando", "ella: Dios, soy yo de nuevo", "que la futura suegra no lo vea", "no me río porque claramente a mí ya me ha pasado", "solo a Gina le pasan estas cosas, y solo le agregó la mantequilla", "la cara de mi suegra al saber que la mujer del hijo no puede poner una simple mantequilla", "de hecho sí me pasó", fueron las reacciones de las personas en la plataforma china que no dudaron en manifestar que se sintieron identificadas con el caso viral.

Sin embargo, también aparecieron personas que criticaron que la joven no sepa cocinar a su edad, y que en vez de estar grabando videos para TikTok debería ponerse a practicar y estudiar. Otros dieron algunos consejos de cocina para que tenga en cuenta.

"La llama está muy alta pues señorita", "se debe poner un chorrito de aceite para que la mantequilla no se queme", "estaba muy caliente la olla mi vida, es preferible que lo hagas al momento y se vaya calentando, o solo la dejes medio calentar para que no haga humo", comentaron otras personas que tomaron con humor el video.