"Todos deseamos que sean eternos": Padre de familia le lleva el almuerzo a su hija todos los días

Los padres siempre están pendientes de las actividades que realizan sus hijos, y buscan la mejor forma de ayudarlos a cumplir sus metas. Algunos hacen el sacrificio de trabajar desde temprano y hasta altas horas de la noche, pero ello no impide que den todo el amor a sus 'engreídos'. Es así como un video publicado en redes sociales causó ternura entre los seguidores al ver cómo un padre lleva todos los días la comida de su hija, montado en una bicicleta.

En el material audiovisual se ve el preciso momento en que un hombre llega manejando su bicicleta y en una mano sostiene una bolsa donde tiene el almuerzo de su hija.

En la descripción del video se lee: "Mi mamá me hace el almuerzo y mi papito cuando va para su trabajo viene en bici y me la trae a mi trabajo, ya que a mí se me complica ir a hacerla a la casa".