¡Increíble! Niño termina dormido en carrito de compras de su mamá

No cabe duda que en Perú se registran hilarantes momentos constantemente. El reciente caso engloba a un niño que terminó dormido en el carrito de compras de su mamá, mientras era desplazado por las calles de Lima.

¡increíble!

En la secuencia compartida por el internauta "@witch10" puede percibirse que a la madre de familia con la lonchera del menor en su mano izquierda, mientras que con la derecha jalaba a su descendiente.

Aparentemente, el infante había salido del colegio hace poco, ya que este se encontraba con su uniforme de colegio. Del mismo modo, el carrito de compras hace inferir que la mujer se trasladaba a un mercado.

No obstante, el escolar aprovechó para tomar una siesta antes que su progenitora comience con las compras de la semana.

Frente a este suceso, el tiktokero optó por filmar todo y compartirlo en la plataforma china, bajo el título "Qué abuso".

En los instantes finales del clip, logra percibirse a la fémina consciente de que estaba siendo filmada. Pese a ello, la protagonista del divertido momento continuó con su camino, quizá avergonzada por la extravagancia.

Reacción de los internautas

Viralizado el caso, miles de internautas tuvieron satíricas reacciones ante el divertido momento captado y compartido. Al respecto, destacaron la permeabilidad del infante para conciliar el sueño en ese reducido e incómodo objeto.

Del mismo modo, los internautas apuntaron que realizaron actos similares en su etapa de niñez. Algunos mencionaron que tienen temor de protagonizar una secuencia donde se encuentren durmiendo en un lugar extravagante.

Más de 281 mil reproducciones

Numéricamente, el corto tiene, por el momento, más de 281 mil reproducciones, más de 47 mil likes, 509 comentarios y 4017 compartidas.

Asimismo, los textos más destacados son los siguientes: "Eso hacía yo, cuando me recogía mi abuelita", "En el Perú no te aburres", "Es un lujo dormir así", "Cómo no se me ocurrió", "Tengo 16 años, ¿todavía podré?", "Mi mamá me arrastraba si no quería caminar", "Mi infancia", "Yo en cualquier lado", "No me río porque yo me duermo en diferentes lugares".

De esta manera, en Perú, precisamente en Lima, se registró un nuevo video viral. En esta oportunidad, fue protagonizado por una señora y su menor hijo; dado que este último era desplazado en un carrito de compras.