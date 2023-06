¡Insólito! Muchacho es asaltado por su propio suegro cuando iba a visitar a su novia

En Tiktok, muchas historias suelen hacerse virales, pues alguna son muy inusuales, como el caso de un muchacho que contó a través de la plataforma china, que fue víctima de robo cuando iba a ver a su novia y horas después descubrió que el asaltante era su suegro.

En México, un joven de nombre Adrian Quintanilla, usó su cuenta de TikTok para contar que mientras se dirigía a la casa de su novia fue asaltado.

En el camino, el muchacho se quedó dormido por lo que se pasó varios paraderos del cual era su destino y no le quedó más remedio que bajar en medio de una desolada calle y caminar.

En el camino, el joven se encontró con un hombre de aproximadamente 1.80 metros y con el cuerpo tatuado, quien se ofreció a ayudarle a llegar a su destino; sin embargo, en el camino el hombre le pidió unas monedas y tras no darle nada, el asaltante le quitó su celular y el dinero que traía en su billetera.

Luego de esta situación, Adrian continuó con su recorrido y llegó hasta la casa de su novia, a quien le cuenta lo que ocurrió, por lo que para calmarse se pusieron a ver películas y comer algo, hasta que llamó a la puerta el padre de la muchacha.

En medio de la presentación, de inmediato, el tiktoker y el hombre se reconocieron, por lo que se generó un momento de incomodidad, pues debió estrecharle la mano a quien horas antes lo había asaltado; sin embargo, no le contó nada a su novia.

Antes de irse a casa, Adrián se dirigió al baño y al salir, se dio con la sorpresa que el hombre llamó a su hija para devolver el celular del tiktoker y usar cómo argumento que se le había caído en la entrada y lo recogió.

Ante este hecho, los usuarios no dudaron en dejar sus opiniones, pues lo que había escuchado fue impactante y muy gracioso a la vez.

"Pensé que esa historia era solo contenido", "A mí también la gente de Neza me ve como fresa", "De mi Neza no vas a estar hablando", "¿Tu suegro le iba al América?", "Soy de Neza y mi novio igual vino hasta acá y, literalmente, me dijo 'si soy'", fueron algunos de los comentarios que dejaron los seguidores de Adrian a la caja de comentarios.