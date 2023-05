¡In fraganti! Hombre fue espiado por su pareja mientras chateaba en su celular

31/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡Atrapado en el acto! En redes sociales encontramos videos donde las parejas protagonizan pintorescos e hilarantes momentos. Es así como un video publicado en la plataforma de TikTok, sorprendió a todos al ver cómo una mujer descubre lo que hace su pareja con su celular.

En el material audiovisual se ve el preciso momento en que un hombre está sentado tranquilamente con su celular en mano y empieza a revisar su contenido. Mientras tanto, su pareja está bailando y disfrutando de una fiesta en Ecuador, pero al verlo tan concentrado en su móvil, decide pararse detrás de él.

¿Qué habrá encontrado?

En la escena compartida, la mujer cambia drásticamente el gesto de su rostro y de lo feliz que se veía aparece con el seño fruncido y asombrada por las conversaciones que está viendo en el celular de su esposo.

Mientras su esposa está leyendo todo, él se muestra lo más tranquilo posible, con una actitud despreocupada, quien lejos de darse cuenta, continuó escribiendo en su dispositivo como si nada estuviese pasando a su alrededor.

"Ya está muerto": ¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió viral y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la peculiar escena y en bromear por la actitud serena del señor sin saber que fue descubierto por su esposa, sin qué se enterara.

"He visto caer a soldados, pero no a un capitán", "nunca le des la espalda al enemigo", "¿dónde lo están velando?", "soy la señora", "jajaja, nunca perdió el ritmo", "tóxica sin perder el baile", "de mí no estarán hablando", "fácil y soy yo", "no soy adivino ni nada de eso, pero creo que la seño quiere ir al baño", "protégeme señor con tu espíritu", "esa soy yo, por eso mi papá pone contraseña en toda cosa", "quien en vida fue paz en su tumba", "yo de sapa", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

3 maneras de afrontar un corazón roto

Atravesar una etapa de infidelidad puede ser muy dolorosa, al principio, ya sea por el tiempo y tipo de relación que hayas llevado con tu pareja. Sin embargo, no todo es eterno en la vida, esto algún momento pasará y nosotros te enseñaremos 3 maneras de afrontar un corazón roto.

1. La sinceridad ante todo. Si sientes que ya no es lo mismo en tu relación, por más que hayas intentado de múltiples maneras mejorarla, es mejor decir: "aquí la dejamos".

2. No esquives el dolor. Lo ideal es que te replantees y tomes decisiones que te ayuden a afrontar esta etapa dura que estás pasando.

3. No te victimices. El autoanálisis te podría ayudar a ver tus errores y replanteártelos en una nueva relación a futuro.