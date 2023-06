¡Increíble! Tiktoker reproduce canción de 'Titanic' sin darse cuenta de la presencia de Kate Winslet

01/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un tiktoker en Estados Unidos no se percató que estuvo en el mismo vuelo que la famosa actriz de 'Titanic', Kate Winslet, y pasó un vergonzoso momento que se hizo rápidamente viral en TikTok.

Fue casualidad

Uno de los grandes sueños que tiene un fanático de esta aclamada película es poder conocer algún día a uno de sus protagonista, en esta ocasión, el reconocido influencer, en la red social China, Chris Olsen, estuvo a metros de Kate Winslet, pero nunca se percató de ello.

El joven relata que cuando se encontraba en el avión, empezó a reproducir el famoso tema Céline Dion que identifica a la cinta 'My Heart Will Go On', sin embargo, no se dio cuenta que sus audífonos no estaban conectados a su celular, por lo que la canción se reprodujo en un volumen tan alto y todos los pasajeros presentes pudieron oírla.

Este hecho hubiera quedado solo como una anécdota graciosa para contar con sus seguidores, no obstante, la presencia de Winslet en la aeronave cambia todo el panorama.

Pide disculpas

Tras enterarse de la presencia de la reconocida actriz en su mismo vuelo, el influencer Chris Olsen, decidió disculparse con ella debido a que siente que pudo generarle incomodidad al creer que se trataría de una mala broma.

Por este motivo, el clip sobre lo sucedido se publicó para que esta figura pública conozca que no se trató de ningún juego. Hasta el momento, la publicación cuenta con más de 2 millones de reproducciones en TikTok.

La película

La historia de amor entre Jack Dawson, Leonardo Di Caprio, y Rose DeWitt, Kate Winslet, cautivó al público y a los expertos del cine, por este motivo, 'Titanic' se encuentra dentro del top 5 de películas que más galardones ha recibido.

En la noche del 23 de marzo de 1998, 'Titanic' se convirtió en la protagonista de la ceremonia, logrando 11 estatuillas de 14 nominaciones. El filme de James Cameron era elegido como la mejor película hace ya 24 años. Además, el canadiense recibió el premio al mejor director.

Asimismo, 'Titanic' (1997) igualó en números de galardones a 'Ben-Hur' (1959). 'El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey' (2003) dirigida por Peter Jackson es la tercera película que también cuenta con 11 Óscares en su historia.

De esta manera, el incidente del tiktoker con la actriz de la galardonada película Titanic, Kate Winslet, quedó registrado en TikTok y se volvió tendencia en cuestión de horas.