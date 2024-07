Mujer GOLPEÓ a su novio al encontrarlo con su amante en el cine durante 'Deadpool & Wolverine'

31/07/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Una vez más las redes sociales nos sorprenden con un polémico caso donde una mujer no dudó en enfrentarse y encarar a su novio por descubrir su infidelidad y con su amante en un cine.

Muchas parejas viven emotivos momentos juntos, pero poco a poco ello cambia con la desconfianza y más cuando uno de ellos 'saca los pies del plato' y terminan por romper con su relación definitivamente.

Lo descubrió con su amante

A través de X (antes Twitter), se ve el preciso momento en que todos se encontraban alegremente disfrutando de la tercera entrega de 'Deadpool' por el regreso del actor Hugh Jackman en su papel de 'Wolverine' en un cine de Brasil.

Sin embargo, de pronto la paz cambia por completo con la presencia de una mujer que no dudó en acercarse a una de las butacas y atacar violentamente a su novio porque lo encontró con otra, quien sería su amante.

La fémina completamente decepcionada del "amor de su vida" empieza a darle cachetadas y golpearlo por su traición, sin importarle el qué dirán de los demás cinéfilos.

Todos quedaron en shock con la escena y se reveló que los empleados del cine intervinieron rápidamente para separar a la pareja y evitar que la situación se torne en tragedia.

"Una mujer atrapó a su enamorado con otra", se lee en la breve descripción del clip, que logró cientos de reacciones y alrededor de 2 mil reproducciones en la cuenta de @cinepop, quien compartió la escena en redes.

Mulher descobre namorado com amante no cinema em sessão de 'Deadpool & Wolverine'. pic.twitter.com/AdAGO3kAKa — CinePOP (@cinepop) July 30, 2024

Reacciones en redes sociales

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en criticar la reacción de la mujer, asegurando que "no valía la pena" pelear por un hombre que no sabía valorarla. Por otro lado, tomaron con buen humor la escena, ya que arruinaron el momento épico de la filmación.

"El hecho de que la pelea se dé antes de una de las escenas más emocionantes lo hace más gracioso aún", "¡no fui yo amor, era una variante mía del multiverso!", "¿engañando?, ni Deadpool lo haría", "le arruinó la experiencia a muchos", "me enojaría si arruinan mi película", "amiga, no vale la pena, déjalo", expresaron los internautas en X.

Es así como el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo una joven no dudó en golpear a su novio tras descubrirlo, siéndole infiel durante el estreno de la película 'Deadpool & Wolverine', en Brasil.