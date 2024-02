Joven revela cómo su ex la engañó con la mejor amiga de su mamá: "El infierno empezó en la fiesta"

08/02/2024 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos casos insólitos como el compartido en TikTok por una joven que se mostró indignada y furiosa tras revelar que su exnovio la engañó con otra en una boda, a pesar de que buscaban reconciliarse.

Muchas parejas atraviesan crisis en sus relaciones y termina, pero con el pasar del tiempo deciden darse una nueva oportunidad, por lo cual buscan una forma de poder 'reavivar su amor' con distinto detalles y eventos. Sin embargo, a veces las cosas no salen como las esperan y dan 'vuelta a la página' de su romance.

La engañó en una boda

En el material audiovisual, de nueve minutos y once segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven identificada como Sofía Chavarría comparte una experiencia desagradable que vivió con su expareja, ya que le fue infiel con una persona impensada.

Según la joven, hace un tiempo tenía un novio, pero que tras terminar, él la volvió a contactar para invitarla a una boda. Ella decidió aceptar para poder darse una nueva oportunidad y más cuando le dijo que era "el amor de su vida" y estaba completamente enamorado de ella.

Una vez instalados en la Ciudad de México y rodeada de toda la familia del chico, todo parecía de ensueño hasta que llegó el momento de la fiesta.

"Yo estaba muy contenta, todos muy lindos (...) llegamos a la boda, yo conmovida de estar ahí con esa persona, pero el infierno empieza en la fiesta. Ahí medio incómodo (...) él se paró y se fue. Yo me quedé como una hora, no me peló y estaba sentada sola", comentó Sofía.

¡Lo descubrió in fraganti!

La joven explicó que ella se comenzó a divertir por su parte cuando se dio cuenta de que una mujer, amiga de la mamá de su novio se le quedaba viendo constantemente.

"De repente volteo y los veo bailando a los dos, los vi con mucha química. Cuando él se da cuenta de que los estaba viendo, se acerca a mí y me empieza a decir: 'Ay, mi amor, ¿cómo te la estás pasando? Sabes que eres el amor de mi vida, estoy muy contento'", recordó.

Sin embargo, lo que la alertó y comenzó a indignarla fue cuando él le preguntó si estaba dispuesto a hacer un trío con esa señora porque había sido su amor platónico toda la vida.

Sofía comenzó a llorar y la fiesta siguió su curso mientras ella estaba desanimada, porque se había negado a la petición de su pareja. En la noche, ella llegó muy agotada y con unas copas encima, por lo que al despertar a la mañana siguiente comenzó a buscar su teléfono, al no verlo le pidió al ex que se lo pasara y al encender la luz ella descubrió que la señora estaba en la cama.

"Estaba en ropa interior, él estaba desnudo y sí, era la amiga de su mamá", contó y reveló que su exnovio intentó pedirle disculpas y que lo perdone, pero ella decidió dejar las cosas en su lugar, por lo cual ahora tiene una nueva pareja asegurando que es un buen hombre y la hace feliz en la actualidad.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en revelar sus propias experiencias de desamores y aconsejaron a la joven bloquear por completo a su expareja para su paz mental.

"Ay no, yo hubiera echo un desmadre en la boda, si yo sufro sufrir todos", "me dio coraje", "ay mi amor, hay hombres que no van a tener paz hasta que paguen el daño que hicieron, perdónate solo a ti y date todas las oportunidades que necesites", "ninguna merecemos eso menos mal que es tu ex", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo una joven se dio cuenta de que su exnovio tuvo intimidad con la mejor amiga de su mamá en su mismo cuarto.