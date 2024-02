Mujer le cobraba alquiler a su novio a pesar de que ella era la dueña del departamento: "Nada en gratis"

Las redes sociales nos vuelven a sorprender tras conocer la historia de una joven que reveló en TikTok haberle engañado a su novio cobrándole el alquiler del departamento donde vivían a pesar de que ella era la verdadera dueña, y se quedaba con todo el dinero.

Muchas parejas viven la mejor etapa de sus vidas y deciden vivir juntas para conocerse más y compartir nuevas experiencias, así como anécdotas que puedan recordar hasta la eternidad. Sin embargo, algunos esconden algunos secretos que ponen en duda su relación.

En el material audiovisual, de solo tres minutos y 27 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una tiktoker identificada como Marian Acosta, conocida por narrar historias de terceros como si fueran propias, relató cómo una seguidora recibió un departamento de regalo de su padre al graduarse y decidió, tras tres años de relación, invitar a su novio a vivir juntos, sugiriéndole compartir los gastos de alquiler, pero escondiéndole un "pequeño secreto": ¡Ella era la propietaria!

Sin embargo, 'las mentiras tienen patas cortas' y esta vez no fue la excepción, ya que el novio se enteró de todo y no dudó en increparle a su pareja a gritos y fuertes intercambios de palabras hasta el punto de tener que separarse.

"Me llamó al trabajo y me dijo de todo: Sos una rata inmunda. La única rata acá sos vos, le contesté. ¿Qué te pensás, que vas a venir acá a vivir gratis? (...) Cuando se enteró que el departamento era mío... me pidió un tiempo ", reveló, dejando entrever que a pesar de que lo quería, no tenía pensado perder dinero, que podría utilizar más adelante para ella misma.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en criticar a la mujer por no ser sincera con su pareja antes de cobrarle un alquiler inexistente. Por otro lado, algunos usuarios apoyaron a la joven y señalaron que pondrían en práctica su ejemplo porque "nada es gratis en la vida".

"Todo bien con dividir el 50% de los gastos, pero de ahí cobrarle un alquiler que no existe no da", "me parece bien que te deje... porque cualquier engaño merece eso", "nada que ver reina esta siper bien lo que hiciste", "creo que él tiene razón. Yo me rompí el lomo por tener mi casa,, y jamás se me ocurriría cobrarle alquiler a mi novio", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.