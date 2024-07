¡Insólito! Policías arrestan a un hombre, pero también se llevan a su perrito: "Firulais es cómplice"

30/07/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Una vez más las redes sociales nos sorprenden con un insólito y peculiar video, compartido en TikTok, donde un grupo de policías no dudaron en arrestar a un sujeto, pero también llevarse detenido a su pequeño perrito.

Muchas personas cuidan de sus mascotas con gran cariño y estima, por lo cual, cuando no tienen con quién dejarlos en casa, optan por tomar medidas extremas, ya que no desean estresarlos o causarles gran tristeza tras su breve separación.

¿Policías arrestan a perrito?

A través de la famosa plataforma china, Fabiper Arizmendi compartió un video donde registra el preciso momento en que varios agentes del orden llegan hasta una casa para realizar un operativo y lograr la captura de un hombre, quien aparentemente era investigado por algunos crímenes.

Seguidamente, se ve al sujeto esposado y siendo llevado hasta una camioneta, pero quien se roba la atención de todos fue que otro policía sujetaba con una soga al perrito del detenido.

Ambos, dueño y mascota, subieron al vehículo policial y a los pocos minutos, desaparecieron de la vista de los vecinos que no podían creer lo que estaba sucediendo y esperan que pronto puedan comunicarles la situación del can.

"Firulais es cómplice", se lee en la breve descripción del clip, que logró cientos de reacciones y alrededor de un millón de reproducciones en TikTok.

Reacciones en redes sociales

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y asegurar que el perrito "sabría los secretos de su dueño". Por otro lado, algunos alegaron que el detenido habría pedido a las autoridades que no dejen solo a su mascota porque no tendría quien lo cuide.

Asimismo, otros internautas pidieron mayor información sobre cómo se encontraba el cachorro hasta bromear, asegurando que podrían mandarle un abogado para que viera su situación legal.

"Exijo una explicación ¿por qué se llevaron a Firu?", "hay que llevarle un abogado, firulais es inocente", "es el máximo cabecilla de la banda", "él nunca dejará solo a su dueño", "es clave para que testifique", "pedimos justicia para Firu", "esos con cara dulce e inocente son los más peligrosos", expresaron en redes sociales.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo un hombre era detenido por la policía, pero detrás de él también era llevado a la comisaría, su fiel perrito.