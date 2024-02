Joven es asaltado cuando le pedía perdón a su exnovia y retomar su relación: "¿Será una señal?"

En redes sociales, un caso causó gran revuelo y polémica tras conocerse que Gran Jason, un joven influencer, fue víctima de un asalto cuando intentaba que su expareja lo perdonara y puedan volver a ser novios.

El 14 de febrero siempre será una buena oportunidad para demostrarle todo el amor a esa persona especial, ya que muchos deciden salir a las calles en busca del regalo perfecto con el que puedan volver a ver felices a sus parejas, e incluso lograr recuperar el amor de sus ex; sin embargo, para este joven se convirtió en un acto donde su vida se puso en riesgo.

En el material audiovisual, que fue compartido en Instagram, se ve el preciso momento en que Gran Jason se encuentra en los exteriores de la vivienda de su exnovia junto a un grupo de amigos que decidieron ayudarlo a reconquistar a su amada en el 'Día de San Valentín' con una serenata.

Algunos portaban carteles con frases románticas, mientras que otro estaba disfrazado del popular 'Cupido', personaje que flecha a las parejas y hacen que se enamoren.

Su pareja al escuchar la música sale de inmediato de su domicilio, sin embargo, una vez que se percata que dos hombres descienden de una motocicleta para robar a su ex, decide cerrar la puerta como medida de seguridad. Los dos sujetos implicados logran su cometido y de inmediato emprenden la huida hacia una ruta desconocida.

Al escuchar que los hombres se habían ido, la exnovia abrió la puerta y abrazó a Jason para preguntarle cómo estaba, mientras que él y sus amigos lucían completamente asustados por el atraco que vivieron en la calle.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en asegurar que todo se trataría de una broma por tratar de ganar vistas. Por otro lado, algunos usuarios señalaron que se trataría de una señal para no regresar con la joven, ya que ni lo ayudó a evitar ser asaltado.

"Muy buena novela te armaste", "yo no voy a creer hasta que me digan cómo termino", "la chica hasta cierra la puerta", "una señal, ahí no es hermano", "ja, ja, ja, ella le cierra la puerta en ves de dejarlos entrar", "al menos no les pasó nada", "solo te diré una cosa bro no fue el destino fue dios por qué dios sabe cosas que tú no y pues por eso pasó me alegra que estén bien lo material se puede recuperar, pero la vida no bendiciones desde el sur de quito", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en Instagram.