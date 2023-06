Joven cambia su balde de KFC por comida de una universidad y se hace viral en TikTok

22/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡Cuando el hambre apremia...! Una joven universitaria se hizo viral en TikTok al cambiar su balde de KFC por dos tickets de comida de una universidad peruana. El video causó sensación en redes y obtuvo todo tipo de comentarios.

Comer en la 'uni'

El clip titulado: "Cambiamos un balde de KFC por 2 almuerzos sanmarquinos" le pertenece a la cuenta de TikTok: @confesiones_sanmarcos y nos muestra la experiencia de una joven comiendo lo que sirven en los almuerzos de una reconocida universidad nacional.

Una joven es abordada por su compañero y este dice: "Vamos a cambiar las piezas de pollo", "por 2 tickets de comedor", completa la universitaria.

"Porque yo quiero vivir mi experiencia sanmarquina completa antes de salir de aquí", dijo la jovencita.

Lo curioso es que le recomendaron llevar sus propios cubiertos, porque "no hay tenedores", solo uno y eso. En vez de ello, la casa de estudios en cuestión ofrece a los alumnos "cucharas".

El ansiado momento de degustar la comida llegó y la joven vio cómo iban llegando sus pedidos uno a uno; sin embargo, al probar un poco de lo que había dijo: "No puedo comer esto".

La particular reacción de la estudiante causó expectación en los usuarios de la plataforma china y no dudaron en expresar sus opiniones al respecto.

Reacciones ante el video viral

El video difundido en la plataforma china tiene, hasta el momento, miles de reacciones, 999 reacciones, 81 comentarios y 25 compartidos.

Como era de esperarse los comentarios no tardaron en aparecer y criticaban la actitud de la señorita tras degustar la comida de su centro de estudios: "se cree fina", "¿tratan de menospreciar lo que comen nuestros hermanos universitarios de la San Marcos, no seas creadora de contenidos", "cómo puede decir eso frente a alguien que lo va a tener que comer, porque quizás no tenga los recursos para algo más".

También hubo mensajes sarcásticos del momento viral: "turismo vivencial", "de qué universidad es esa flaca xd", "no se pierdan esta experiencia culinaria xd", "se habrá intoxicado", "primer almuerzo y le toca quinua", "Y por ese menú los sanmarquinos son inmunes a todo", "es parte del show mi king xd", "el ticket lo venden a 1 sol xd", son algunos comentarios en la plataforma china.

De esta manera, miles de usuarios de TikTok no dudaron en pronunciarse frente a la experiencia de una joven universitaria al intercambiar su balde de KFC por dos tickets de comida de su universidad. El video se ha viralizado y obtenido toda clase de mensajes.