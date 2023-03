Joven causa sensación en TikTok al dedicarse al cuidado de su abuelita: "No quiero verla en un asilo"

08/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un joven influencer de 20 años, Chris Punsalan, sorprende en las redes sociales al compartir divertidos videos donde se muestra el cuidado que brinda a su abuela Kapampangan, de 96 años, originaria de Filipinas, para evitar que vaya a un asilo.

"Todos los demás estaban trabajando y prefería cuidar a la abuela porque ella me cuidó a mí desde que era un niño y no quiero verla en el hogar", comentó.

Punsalan documenta su rutina diaria con su adorable abuela, los cuales van desde cuidados sencillos, acompañarla y asearla hasta darle de comer.

"Recuerdo los dos primeros años cuando decidí cuidar a mi abuela. Fue probablemente lo más duro, porque vi lo duro que fue para mi madre. También porque es muy duro ver a un miembro de la familia, con el que has crecido viéndolo fuerte e independiente, verlos ahora volverse tan dependientes de otras personas", acotó en una entrevista brindada a un medio de su localidad.

Ser el cuidador de un pariente cercano no es poca cosa. "Mi abuela es probablemente la persona más agradecida que conozco. Cada vez que alguien la ayuda, cada vez que alguien le entrega algo, cada vez que algo le sucede a la abuela, siempre puedes garantizar un agradecimiento al final", dice Chris. "Creo que eso es lo que la hace disfrutar tanto de la vida, es que está agradecida por todo. No puede moverse y está atada a su cama. Pero debido a que está extremadamente agradecida incluso por las cosas más pequeñas de la vida, hace que su vida valga más la pena".

Usuarios reaccionan

Los comentarios no tardaron en llegar en su cuenta de TikTok donde manifestaron: "¿Puede ser mi abuela también? La amo". "Estás haciendo un gran trabajo, mucho amor por la abuela". "Usted señor es un ángel". "Los dos sois los más dulces". "Siempre estaré agradecida de cómo mi abuela todavía me recuerda a pesar de que a veces se olvida de sus hijos". "Mi abuela falleció hace 4 meses y este video me hizo llorar". "Llorando cada vez que la abuela está tan agradecida por ti".

Chris actualmente tiene 913 000 seguidores en Instagram, 1,8 millones de seguidores en TikTok y 239 000 seguidores en Facebook. Los comentarios positivos lo inspiraron a hacer más videos sobre sus actividades e interacciones diarias. "No tenía idea de que la gente estaría tan interesada en que yo cuidara de la abuela", acotó.