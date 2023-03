Joven emocionada con instalación de tanque de agua en su casa: "Me ha cambiado la vida"

Pese a que el acceso al agua potable es un servicio básico y esencial. Miles de personas aún no cuentan con esta utilidad, sobre todo quienes viven en zonas olvidadas como asentamientos humanos. En ese sentido, el reciente caso engloba a una joven que logró comprarse un tanque de agua para mejorar la calidad de vida de su familia, y compartió su emoción en redes sociales.

En ese sentido, la muchacha contó, por medio de sus cuentas personales, que gracias al apoyo de los internautas compró un depósito que facilitará la vida a sus familiares. Al respecto, rememoró que su parentela juntaba agua con mangueras; por lo que su duración era bastante reducida.

Por otra parte, la jovencita enumeró los beneficios de poseer una cisterna en una vivienda sin servicio de agua. Al respecto, la referida mencionó que el recipiente ostenta una capa que inhabilita la propagación bacteriana. Asimismo, añadió que este depósito abastece a una residencia por una semana y permite la instalación de tuberías.

"Por fin, y gracias a ustedes, tengo un Rotoplas propio. Por mi zona, solo recolectamos agua por medio de mangueras y nos dura de dos a tres días. Un tanque de Rotoplas contiene una capa antibacteriana para que no proliferen las bacterias y, así, podré abastecerme toda la semana y no solo dos días y, sobre todo, podré instalar mi tubería. Realmente me ha cambiado la vida", narró en su cuenta personal "@Liiiz.eth".