"Que no se vuelva a ignorar nuestro dolor": Joven revela las consecuencias de dejar a los Testigos de Jehová

23/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Una joven española identificada como Soraya Narez, y en TikTok con la cuenta @sorayisnarez, causó furor en las redes sociales al revelar lo que significaría dejar de pertenecer a los Testigos de Jehová, para dedicarse al humor.

Soraya Narez señaló que perteneció a los Testigos de Jehová durante 25 años y que decidió que era momento de dar un paso al costado y dejar su religión para dedicarse a la comedia sin saber las consecuencias e implicancias que tendría.

En el video que se ha viralizado, la joven comentó que una vez que es expulsada de su religión, nadie, ni siquiera su propia familia puede volver a hablarle.

"He tenido que aguantar todo"

"Hace unos días me entero de que testigos de Jehová en España han denunciado a la Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová y he tenido que aguantar como ahora mismo están intentando cambiar su versión y decir que unos pocos casos desafortunados no se pueden usar para generalizar el comportamiento dentro de una religión. (...) Es muy duro recordar el día que dan el anuncio en la congregación, diciendo 'Soraya ha dejado de ser testigo de Jehová' y saber que nadie de tu entorno va a poder hablar contigo y vas a perder la relación con tu familia para que ahora digáis que es algo voluntario", comentó en el video.

@sorayisnarez que no se vuelva a ignorar nuestro dolor ♬ sonido original - sorayisnarez

Por otro lado, Soraya comentó que a pesar de todas las críticas que ha recibido por los Testigos de Jehová, considera que "ha recuperado su vida, libertad". Asimismo, aprovechó la oportunidad de dar un consejo a sus seguidores que pasan por el mismo caso. "Hay personas que están como yo hace 10 años, decirles que el mundo no es tan malo como os están haciendo creer", acotó.

"La organización les está utilizando"

Además, Soraya comentó que los Testigos de Jehová que pasean por las calles son buenas personas que creen estar haciendo el bien, pero no se dan cuenta de que la organización solo los está utilizando.

Seguidores reaccionan

"Mucho ánimo. ¡Conozco el tema de cerca y es durísimo salir justo por lo que dice", "es totalmente falso! "¡Mientes! Yo fui educada en la religión de los testigos de Jehová", "eres muy valiente, mucho ánimo y gracias por contar lo que viviste para que otros puedan salir de ahí", "creer en Dios, hacerlo parte de tu vida no tiene que ser con obligación ni presión", fueron algunos de los mensajes que dejaron los seguidores de Soraya.

"Yo me aleje de la congregación porque se empezaron a meter mucho en mi vida privada y eso no se los podía permitir", "la verdad con todo lo que has dicho, es totalmente cierto, no hay ninguna mentira en nada de lo que mencionas, estoy en Cancún México y es igualito", "yo decidí alejarme y jamás hablaría mal de la organización ni mucho menos de Jehová. Los hermanos amorosamente se preocupan aún por mí y por mi hijo", indicaron otros seguidores.