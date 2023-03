¡Increíble! Mujer se hace rinoplastia para que sus "hijos tengan bonita nariz"

22/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

No cabe duda que la rinoplastia es una operación bastante recurrente entre los jóvenes. En ese sentido, el reciente caso engloba a una mujer que se procedió a intervenir quirúrgicamente, a fin de que "sus futuros hijos tengan una bonita nariz".

Así es, la fémina accedió a esta cambió físico principalmente para que sus descendientes tengan una nariz respingada y fina.

En el video compartido en TikTok, se evidenció la alegría de la muchacha al operarse. Aparentemente, la joven ya se encontraba en etapa de recuperación cuando compartió el corto.

Reacción de los cibernautas

Viralizado el caso, miles de cibernautas reaccionaron satíricamente por el suceso. Algunos invitaban a la fémina a operarse otras partes del cuerpo para que sus futuros descendientes nazcan casi perfectos.

Por otra parte, algunos internautas mencionaron que la muchacha sólo pretendía ser graciosa ante la comunidad de Internet, y lo habría logrado.

Numéricamente, el corto tiene, por el momento, más de 304 mil reproducciones, 16 mil likes, 309 comentarios y 12 mil compartidas.

Asimismo, los textos destacados son los siguientes: "¿Entonces si me opero la cara mis hijos serán guapos?", "Todo sea por sus hijos jaja!, "Hay gente que dice cada tontería", "Alguien que le explique que no tienen relación alguna", "Lamentablemente, hay muchas personas como esta joven", "En caso sus hijos no tengan nariz bonita, el cirujano plástico será el único culpable".

Detalles del canal

"@fioreciminello" es una joven que divulga constantemente sus vivencias con sus amigas, novios y padres. Actualmente tiene 162 mil seguidores y más de 9,4 millones de likes. Asimismo, su video más famoso es el anteriormente mencionado.

Por consiguiente, la fémina se desempeña como influencer en las redes sociales, desde hace algunos meses, tras la gran recepción que tuvo de la comunidad de Internet.

