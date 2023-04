Joven se jubila gracias a su 'sugar daddy' y responde a sus críticos: "No soy trepadora"

04/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El avance de la tecnología y del Internet ha aumentado actualmente y ha creado nuevas plataformas para que las personas puedan conocer a sus "almas gemelas" a través de aplicaciones de citas.

Es así como Semie Atadja, de 24 años, conoció a Claudio en Seeking Arrangements, y según manifestó en su cuenta de TikTok, "cambió por completo su vida".

A través de una serie de videos publicados en su cuenta de la plataforma china, Semie aclaró que su novio de 60 años no le da mesada, pero sí paga todas sus cuentas. "Mi vida es un cuento de hadas, ¡soy tan bendecida y afortunada!", se le escucha decir en sus videos.

"Bendecida por conocerlo"

La joven tiktoker comentó que vive una vida llena de lujos y no duda en compartirlo con sus seguidores. En cada escena muestra todos los caprichos y regalos costosos que le da su 'sugar daddy'.

Sin embargo, sus videos no son bien vistos por un grupo de personas, quienes la catalogan como una mujer interesada y que no está con su pareja por amor, sino por el dinero. A lo que Semie le responde: "No soy trepadora. (...) La vida es demasiado corta para preocuparnos por lo que la gente tiene que decir".

"Cansada de los hombres inmaduros"

La joven visita hoteles de cinco estrellas, maneja autos deportivos, e incluso, come en restaurantes millonarios. Además, Semie indicó que salió con hombres de su edad y no tuvo buenas experiencias ni anécdotas, todo lo contrario, siempre llegaban con más de un problema. "He salido con hombres de mi edad que han sido traficantes, drogadictos, chicos buenos y malos. Pero hay algo en la conexión que tenemos Claudio y yo", manifestó.

No obstante, ella no se deja engañar y en ciertas ocasiones, y de manera irónica, sube videos contando fajos de billetes para que todos vean.

Reacciones a sus videos

Como era de esperar, los videos de la joven tiktoker no tardaron en llegar. "¿Cómo encontraste a este hombre?", "¿tiene un hermano?", "ella no tiene vergüenza", "la forma en que le arrebata el dinero", "esta chica vive su mejor vida", "ponte a trabajar", "es decir, no tengo que recibir mi dinero de otras personas mayores, si es un regalo, supongo que puedo aceptar el dinero, pero puedo trabajar", "te ganaste la lotería", fueron algunas de las reacciones en TikTok.

¿Qué es sugar daddy?

El término de sugar daddy se refiere a aquellos hombres, quienes tienen buena situación económica y mantienen a sus novias jóvenes. Además, Semie indicó que desde que conoció a Claudio, pudo dejar su trabajo como camarera en un restaurante pequeño. Ahora solo se dedica a ser influencer.