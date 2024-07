Joven llega al colegio vestido de "payasito" y usuarios reaccionan: "La responsabilidad ante todo"

16/07/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Un joven conmovió a todos en las redes sociales al no dudar en demostrar que la dedicación al estudio no tiene límites, ya que no dudó en acudir a su colegio maquillado y vestido como payaso porque aparentemente no le alcanzó tiempo para despintarse tras una ardua jornada laboral.

Muchas personas deben dar su mayor esfuerzo para salir adelante y lograr ayudar a solventar los gastos en su casa, por ello optan por trabajar en las calles o conseguir un trabajo de medio tiempo para también tener momentos libres para otras actividades.

Estudiante va como payasito a clase

En el material audiovisual, de solo 19 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven captó el preciso momento en que uno de sus compañeros ingresa a su aula vestido de payasito y listo para tomar apunte de su clase, que no deseaba perderse por nada en el mundo porque su sueño es convertirse en un gran profesional.

La fémina calificó al chico como "un ejemplo a seguir" para los demás, ya que con esa escena demuestra que no existen excusas para salir adelante y no descuidar sus estudios.

"¿Y tú compañero es responsable?", se escucha decir a la joven en el video. Mientras que enseña el salón de clases medio lleno y que el chico no luce ropa de calle como los demás, sino con la de su trabajo, playera con diseño divertido pantalones holgados y calzados gigantes, que le ayuda a "llevar el pan a la mesa".

"Ante todo la responsabilidad", se lee en la breve descripción del clip que logró alcanzar alrededor de 136 mil reproducciones, en la famosa plataforma china.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en elogiar al joven estudiante por su actitud y compromiso con su educación. Asimismo, otros usuarios expresaron que demostró que no hay que tener vergüenza de trabajar dignamente para poder seguir superándose.

"Felicidades. No siempre se vive de lo estudiado. Pero eres una persona que se prepara en la vida ante la situación que toque vivir", "es bonito ver como aun así se siguen superando a pesar de las circunstancias", "digno de admirar y ejemplo a seguir", expresaron algunos internautas.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo un estudiante acudió vestido como payasito porque no deseaba perderse la clase y las ganas de seguir aprendiendo.