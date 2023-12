Joven llega de rodillas a Basílica de Guadalupe porque extraña a su exnovia: "¿Dónde quedó su amor propio?"

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares, como el compartido en X (antes Twitter) donde un joven causó gran revuelo al afirmar que llegaba de rodillas hasta la Basílica de la Virgen de Guadalupe para pedir por su familia y porque extrañaba ver a su exnovia.

El 12 de diciembre, día de la festividad en honor a la Virgen de Guadalupe, miles de devotos mexicanos no dudan en pedir algunos milagros y recordar la llegada de la Virgen en el Tepeyac. Entre los fieles que cumplen con diversas mandas, un joven se destacó al ser entrevistado por un periodista, revelando una historia conmovedora.

El periodista Juan Manuel Jiménez, del canal ADN 40, se acercó al joven para descubrir la verdadera causa y objetivo que tenía para ir de rodillas.

"¿Cómo vas amigo? ¿Cómo te sientes, bien?", fueron dos de las preguntas principales que hizo el comunicador al hombre religioso, quedando muy sorprendido con su respuesta.

"La verdad he ofendido mucho a mi familia y extraño a mi novia, donde quiera que esté", se escucha decir al joven, en el clip que logró miles de interacciones y alrededor de un millón de reproducciones. Juan Manuel Jiménez no quiso asegurar cosas y exclamó: "¿desapareció?", mas la respuesta fue un "sí, se salió de la casa".

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que tomaron con buen humor la escena, mientras que otros le pidieron que tenga "más amor propio" porque se veía mal que siga pensando en su exnovia, a pesar de que desconocen las causas de su alejamiento.

"Fácil y soy yo, la extraño", "amigo, date cuenta, dices que se fue de casa, no te quería", "un poco de amor propio, ¿no?", "si era por tu familia y pedir que estén bien es aceptable, pero de ahí por una exnovia, no vale la pena", "por una ex no se llora", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en X.