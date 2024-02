Joven molesta e indignada por gustarle a hombres "feos" y "pobres": "No están a mi altura"

En redes sociales, una joven causó gran polémica y debate tras afirmar que se encuentra molesta y cansada de gustarle a hombres feos y de bajos recursos económicos que nunca podrán estar al mismo nivel que ella.

Muchas personas esperan encontrar a su 'media naranja' con quienes puedan compartir divertidas anécdotas y experiencias. Algunos se fijan primero en las apariencias, mientras que otros tienen una lista de los requisitos que deben cumplir quienes deseen robar su corazón.

En el material audiovisual, de solo un minuto y 49 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una mujer, cuya identidad no ha sido identificada, no dudó en contar a sus seguidores de Instagram que nunca estaría en sus planes salir con hombres pobres y feos.

Según la joven, cada vez que un chico que no tiene mucho dinero ni buena apariencia física le escribe, ella siempre los rechaza porque considera que no están a la altura de sus expectativas, ya que ella siempre ha estudiado en colegios particulares y ha tenido todo a su alcance, por lo cual, si alguien estudió en un estatal posee menor valor y educación.

"Me emp*ta que güeyes pobres o güeyes feos me tiren el pedo. Son gente que están debajo de mí, por más mi*rda y clasista que eso suene, ni modo, ni modo. Me encabrona que piensen que están a mi alcance. Tú no puedes, escucha bien esto, permitir menos de lo que estás acostumbrada", expresó.