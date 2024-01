Prometido pide a su novia usar un vestido rojo en su boda porque ya no es virgen: "Ya no eres pura"

29/01/2024 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales, el caso de un novio causó gran revuelo al conocerse que tuvo algunos problemas durante los preparativos de su boda por pedirle a su pareja que no use un vestido blanco porque no quería engañar a sus invitados, ya que ella había perdido su virginidad hace tiempo.

Novio pide usar vestido rojo

Muchas parejas deciden unir sus vidas en el altar, y las mujeres no dudan de que cada detalle sea perfecto, desde el maquillaje, bouquet, peinado, buffet, pero en especial, buscar el vestido ideal para lucir en el día más importantes de sus vidas y como es tradición, tratan de escoger uno blanco, como símbolo de pureza.

A través del foro de Internet, 'Off My Chest', una joven estadounidense de 27 años de edad, que decidió no revelar su identidad por miedo a futuras represalias, explicó que tuvo algunos problemas con el "amor de su vida" cuando él le preguntó qué color sería el vestido a usar.

"Me pidió que al menos le dijera de qué color era, y cuando le dije blanco, le dio un ataque (...) Honestamente, no veo por qué esto fue un gran problema, casi todo el mundo viste de blanco el día de su boda", expresó.

¿Cuál fue el motivo?

Según la joven, su prometido le pidió que use un vestido rojo porque no quería engañar a sus invitados, amigos y familiares, en la boda, porque ella "ya no es virgen" pese a que conoció a su pareja cuando tenía 21 años y se comprometieron hace 10 meses.

"Me dijo que las novias solo visten de blanco cuando son puras... Esto fue totalmente extraño para mí. Ryan es un tipo muy artístico, así que pensé que se trataba más de cómo saldrían las fotos o algo por el estilo, pero estoy decidida a vestir de blanco", comentó, dejando entrever que a pesar de que le dé un infarto a su pareja no cambiará su forma de pensar.

Además, la joven estadounidense sorprendió a todos al revelar que su suegra la defendió e incluso le reclamó a su hijo que él tampoco era virgen y también debería usar el traje del mismo color ¡rojo!, haciéndole llorar.

"Ni siquiera es religioso, así que sé que se trata de que todavía piense en que perdí mi virginidad a los 18 años antes de conocerlo. (...) Ryan sigue afirmando que vestir de blanco engañaría a todos los invitados y que es diferente para los chicos", escribió.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, la historia se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que tomaron con buen humor la escena, esperando que se trate de una broma. Sin embargo, otros usuarios lamentaron que el novio tome esa actitud al conocer que su pareja había tenido relaciones con alguien más antes de él.

"¿Va a intentar aprovechar esto en su matrimonio para conseguir lo que quiere? ¿Va a exigir pruebas de paternidad para sus hijos?", "¡chica, corre! Irrespetuoso, mezquino, inmaduro, por nombrar algunas señales de alerta", "¿por qué es asunto de los invitados si ella es virgen?", "no es lo suficientemente maduro para casarse", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en redes.

De esta manera, una joven estadounidense de 27 años reveló que está con el corazón roto porque su novio le pidió usar un vestido de color rojo y no blanco porque ya no era virgen ni pura.