Joven se percata que su padre estaba chismoseando y prende la luz para que sea descubierto

Los científicos han descubierto que todos están programados para prestar atención a los chismes y participar en ellos. Un padre de familia es un gran ejemplo de ello. El hombre se encontraba chismoseando y su hijo, al percatarse de esta situación, decidió prender la luz para que sea descubierto.

Padre es descubierto chismoseando

Un hombre se encontraba escondido tras su cortina para enterarse de lo que estaba ocurriendo en su barrio, ya que había llegado la Policía. Con las luces apagadas, el creía que nadie lo veía, pero se equivocó. Su hijo, Rycardo López, se percató que su padre estaba chismoseando y decidió hacerle una broma.

Rycardo López encendió las luces de la habitación y grabó la reacción de su padre, quien se enojó porque su primogénito lo interrumpió justo cuando estaba por enterarse de lo que había ocurrido en su vecindario. "¡Ay, hombre! Están están viendo para acá", dijo el hombre al verse descubierto.

El video fue compartido en TikTok por el usuario Rycardo López y hasta el momento suma 11 millones de visualizaciones y más de 1 millón de me gusta. Los comentarios de los cibernautas son realmente hilarantes. "Tu papá me representa", "¡Atrapadooooo!", "Lo descubriste jajaja", "Y todavía se enoja el don", "Así es mi papá", son algunos.

Otro caso similar

El señor López no es el único que ha sido pillado chismoseando. En TikTok hay múltiples videos similares. La usuaria Chabeli es otra que expuso a su amiga en la aplicación china. La joven se encontraba en la puerta de su casa, había apagado las luces para ver lo que sucedía en su vecindario sin ser descubierta.

Creía que nadie la estaba viendo y, por ende, era imposible que sea pillada. Sin embargo, su amiga, quien estaba en su domicilio, se percató de esto, prendió la luz y la grabó para su cuenta de TikTok. De inmediato, la joven se escondió para que no sea descubierta por sus vecinos, ya que con las luces encendidas era más fácil de que la vean.

La publicación no solo cuenta con miles de me gusta y visualizaciones, sino también con cientos de comentarios divertidos. "Doña chismes", "No tiene perdón de Dios", "No manches ya se estaba poniendo bueno y la interrumpiste", "Igualita mi vecina", "Uno ya no puede ni chismear tranquilamente", son algunos.

Los científicos dicen que todos chismosean y que esta práctica se vuelve dañina cuando no brinda ninguna oportunidad para el aprendizaje social.