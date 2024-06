Joven pide a su novia disfraz de gatita; ella lo sorprende como Hello Kitty: "Ahora se quiere divorciar"

29/06/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Un joven hizo una inusual solicitud a su pareja: que se vistiera como una gatita. Para sorpresa de él, ella no solo aceptó el desafío, sino que lo llevó un paso más allá al aparecer con un adorable disfraz de Hello Kitty.

¿Disfraz equivocado?

Un divertido video en TikTok mostró cómo una mujer decidió cumplir la fantasía de su esposo de una manera inesperada y humorística. La cuenta de @florelagirolimetto compartió el momento y en cuestión de horas ha logrado cerca de 10 millones de reproducciones.

La historia comenzó cuando el esposo de Fiorela le pidió que se vistiera de "gatita" para cumplir una de sus fantasías. En lugar de optar por un disfraz tradicional, la mujer decidió sorprender a su pareja con algo más original: una muñeca de Hello Kitty.

La reacción del esposo y el giro inesperado hicieron que el video alcanzara más de 1.3 millones de 'me gusta'. En el video, la joven explicó: "Mi esposo me pidió que me vistiera de gatita y le cumplí el deseo; ahora se quiere divorciar y no entiendo las razones ".

Este comentario, junto con el disfraz inesperado, generó una ola de reacciones en TikTok. Los usuarios encontraron la situación hilarante y comentaron sobre la creatividad y sentido del humor de Fiorela.

Reacciones en redes sociales

La popularidad del video en TikTok no solo se debió al contenido humorístico, sino también a la capacidad de Fiorela para captar la atención del público.

Los comentarios en el video reflejaron el entusiasmo de la audiencia. "Le ganó a Dance Monkey", "A mi futura esposa la vestiré", "El no especificó qué clase de gatita", "A mí me encanta Hello Kitty, si te divorcias me vendes el traje", "Tu cumpliste amiga", fueron solo algunas reacciones de los usuarios en redes sociales.

La cuenta de @florelagirolimetto sigue recibiendo una gran cantidad de seguidores y comentarios, y la historia de Fiorela ha sido compartida en diversas plataformas, amplificando aún más su alcance.

El video ha inspirado a otros usuarios a compartir sus propias experiencias divertidas y creativas, creando una cadena de contenido humorístico en la plataforma.

Lamentablemente, la mujer no entendió el deseo de su enamorado y se confundió de "gatita", vistiéndose como Hello Kitty. Ahora, todos los usuarios de TikTok están intrigados sobre si este momento provocará que el joven termine su relación. Aunque, sin duda, esta divertida situación ha sacado más de una risa a muchas personas.